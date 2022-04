Premiereklare Villmenn ble utsatt etter Kongsberg-drapene: – Rett avgjørelse

I den danske komedien Villmenn truer Rasmus Bjergs hovedrolle en norsk politimann med pil og bue. Det er en komedie, men i fjor høst kom virkeligheten litt for nært filmens handling. Derfor bestemte Nordisk Film seg for å utsette premieren i Danmark.

– Basert på den tragiske hendelsen i går i Norge og Kongberg og av respekt for de pårørende, har vi i Nordisk Film besluttet å utsette premieren på Villmenn, sa markedsdirektør i Nordisk Film Distribution Frederik Honore i en pressemelding.

Rett avgjørelse

PIL OG BUE: I filmen truer skuespiller Rasmus Bjerg to politibetjenter med pil og bue. Foto: Another world entertainment

Filmen hadde premiere i Danmark i februar, og 22. april blir den å se på norske kinoer. Den norske skuespilleren Rune Temte ikler rollen som en viking i filmen, og forstår godt at den måtte utsettes.

– Jeg tenker at det var en rett avgjørelse i forhold til alle de som var rammet i Kongsberg. Jeg kjenner selv folk som ble rammet av tragedien der. Det var nært og gjerningsmannen var dansk, så avgjørelsen var bra, forteller Rune Temte til TV 2.

Dansk komedie

VIKINGTREFF: Rune Temte i rollefiguren som lokal viking , treffer familiefaren Rasmus. Foto: Another world entertainment.

Villmenn handler om en danske familiefaren Rasmus som forlater sin familie og jobb i Danmark, hvor turen går til Norge og fjellheimen. Her skal han leve i ett med naturen, og der påtreffer han en norsk viking i Rune Temtes rolle.

VILLMENN: Den danske gangsterkomedien har mange kjente skueepillere på rollelisten. Foto: Another World Entertainment

– Vi er jo vikinger og vi later ikke som. Filmen tar opp dette problemet med at vi alle er i fanget i et hamsterhjul som det er vanskelig å komme seg ut av, sier Temte.

Internasjonal karriére

Rune Temte har vært skuespiller i 30 år men det var først i 2015 han fikk sin store internasjonale gjennombrudd i den britiske serien «The Last Kingdom». 57-åringen fra Solbergelva har jobbet målbevisst for å slå gjennom internasjonalt og det har han klart.

EDDIE THE EAGLE: (Fra venstre) Rune Temte, Hugh Jackman, Taron Egerton og Mads Sjøgård Pettersen på rød løper før premieren for filmen «Eddie the Eagle» på Colosseum kino, 15. mars, 2016 . Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

– Jeg har alltid villet ut i verden som skuespiller. Jeg har ikke noe imot å gjøre kortreiste jobber. Men når jeg først kom meg ut og fikk rollen som Ubba i «The last kingdom», var det mange som fikk øynene opp for hva jeg kan prestere, avslutter Temte.