Klopp innrømmer: – Jeg har ikke snakket med Rangnick siden han kom til England

Tirsdag fra klokken 20.00: Se Liverpool – Manchester United

Liverpool er ett poeng bak ligaleder Manchester City på Premier League-tabellen, er videre i semifinalen i Champions League og skal spille FA-cupfinale mot Chelsea.

Manchester United på sin side har kun fjerdeplassen i Premier League å spille om, og er for øyeblikket på femteplass, tre poeng bak Tottenham, som akkurat nå er i førersetet i kampen om den ettertraktede fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

Tirsdag møtes Liverpool og Manchester United i TV 2 Premium-sendt storkamp fra Anfield. Mandag møtte en offensiv Jürgen Klopp pressen.

– Når terminlisten kommer er det ett av de første oppgjørene jeg ser etter. Det er en enorm kamp. Det er en enorm kamp. Det er to av verdens største klubber. Men vi har lært oss å håndtere det. Noen spillere måtte lære å håndtere slike kamper. Men det er en utrolig viktig kamp for begge lag, sa Klopp på pressekonferansen om tirsdagens gigantduell.

Han er overbevist om at Manchester United vil gjøre alt de kan for å snyte Liverpool for poengene for å sikre seg fjerdeplassen denne sesongen.

– Manchester United vil selvsagt gå for det. De ønsker å kvalifisere seg til Champions League. Det vil bli 90 intense minutter. Vi må bare sørge for at de ikke får de poengene de trenger her, slo Klopp fast.

– Ikke snakket med ham siden han kom til England

Han kjenner godt Manchester Uniteds vikarmanager Ralf Rangnick fra tiden deres sammen i tysk fotball. Men da han fikk spørsmål om hvordan forholdet deres for øyeblikket er, svarte Klopp med glimt i øyet.

– Hvordan forholdet mitt er til Rangnick? Foreløpig er det satt på vent, gliste tyskeren, før han ble litt mer alvorlig:

– Jeg har ikke snakket med Ralf siden han kom til England på grunn av respekt, men alle kan se endringene han har gjort der og detaljene han har forbedret. Men når jeg forbereder laget til kampen mot United, så tenker jeg ikke på Ralf, alt handler om å forberede laget, konkluderte han.

Liverpools suksessmanager vil imidlertid ikke peke på de store forskjellene etter at Ralf Rangnick kom inn og erstattet Ole Gunnar Solskjær i fjor som manager. Men Klopp har sett noen endringer.

– Ralf forsøker å organisere laget. Manchester United har spilt noen veldig gode kamper, men har slitt med å få rytme. De er med i kampen om en plass i Champions League, sa han.

Liverpool har allerede vunnet ligacupen, men kan sikre seg historiske fire titler om de sikrer seg seieren i Champions League, FA-cupen og Premier League i sesonginnspurten.

Gir æren til spillerne for suksessen

Klopp mener det først og fremst er spillerne som skal ha æren for den hittil kruttsterke sesongen.

– Vi er i veldig god form. Dersom vi vinner flere trofeer denne sesongen, så er det fordi spillerne presterer på et veldig høyt nivå. Min oppgave er å ta avgjørelser. Jeg løper ikke uten på banen, jeg scorer ikke, jeg spiller ikke forsvar, poengterte han.

Han er glad at Liverpool-troppen har vært sterk nok til å takle det svært hektiske kampprogrammet som har vært og som venter de neste månedene.

– Vi har vært i denne situasjonen siden januar. Vi er blitt vant til det. Vi har treninger hvor vi har restitusjon én dag, så spiller vi igjen i morgen. Den lengste seansen i dag vil være her i mediarommet, smilte han.

Gigantkampen mot Manchester United kommer nemlig bare to dager etter at Liverpool slo Manchester City i semifinalen i FA-cupen.

– Vi møter Manchester United, og det er en enorm viktig kamp for oss. Fokus vil ikke være vårt problem, mente han.