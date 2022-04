Nei – det er ikke i køen de fleste ulykkene skjer

Når svært mange skal hjem fra påskeferie samtidig, blir det køer en rekke steder i landet.

Dessverre går ikke hjemturen uten problemer for alle. Første og andre påskedag i fjor ble 58 biler skadet ved påkjørsel bakfra i påskekøene. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Til sammenligning fikk 243 biler karosseriskader ved parkering og rygging de samme to dagene i fjor.

Stressende for mange

– Kanskje litt overraskende for mange, men i kaoset på bensinstasjonen, rasteplassen eller parkeringen foran hotellet, er du ganske utsatt for å få bulk i bilen på vei hjemover. Jeg vil sammenligne det litt med kaosdagene på kjøpesentrene rett før jul, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If, i en pressemelding.

Han legger til:

– Jeg tror dessverre at påskehjemfart er stressende for mange sjåfører, og at det er dette vi ser et utslag av i pausene også. Biler som parkerer på kryss og tvers på en bensinstasjon, gjør det ikke noe bedre.

Noen risikerer dobbel påskekø

Påskeutfart betyr også mange biler rundt om på hurtigladestasjonene. Også der kan det fort smelle, hvis man ikke ser seg godt om. Foto: Fortum.

Forbikjøring og møteulykker

Han understreker at det ikke bare er på veien det er viktig å være aktsom og følge godt med

– Ved parkering og kjøring i førstegir skjer det også ulykker, sier han.

Første og andre påskedag i fjor var 24 biler involvert i forbikjøringsulykker og 38 kjøretøyer i møteulykker.

– Ved slike ulykker kan konsekvensene bli store, og dessverre er det ofte personskader. Så jeg vil oppfordre alle til å kjøre aktsomt og pent i påsketrafikken. Du kommer frem, uansett, sier Sigmund Clementz i If.

