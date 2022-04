Russisk lærer (38) ville ikke lære bort Kreml-propaganda – det straffet seg

38 år gamle Andrei Sjestakov fra den øst-russiske byen Neryungri hadde vært politimann i 16 år.

Men gryende tvil om måten russiske myndigheter styrte landet på, gjorde at han bestemte seg for å skrifte yrke.

Anonym undervisningsguide

I januar begynte han som historielærer på en videregående skole, og et par måneder senere startet den russiske invasjonen av Ukraina. Noen få dager etter kom det en anonym melding inn i Whatsapp-gruppen han deler med andre historielærere.

Andrei Sjestakov var politimanni 16 år før han ble lærer. Foto: ANDREI SHESTAKOV

Der lå det det flere dokumenter med guider om hvordan man skulle omtale «den militære spesialoperasjonen» til elevene. Det samsvarer med statlig propaganda.

Reuters har gått gjennom og sett på materialet i gruppen. Det dreier seg om hvordan man skal beskrive russiske soldater i Ukraina som helter, sammenligning med ukrainske myndigheter med nazi-sympatisører fra andre verdenskrig, og hvordan Vesten prøver å spre splittelse i det russiske samfunnet.

Sjestakov sier han bladde gjennom dokumentene i en av timene sine. Han bestemte seg for å ikke følge oppfordringen, men isteden viste han elevene innholdet, og forklarte hvorfor budskapet ikke var historisk korrekt.

Blant annet ville propagandamateriellet formidle at Ukraina var oppfunnet av Bosjevikene på begynnelsen av 1900-tallet. Sjestakov forklarte at Ukrainas historie strekker seg mange hundre år tilbake i tid.

Andrei Sjestakov fikk en saftig bot og måtte si opp jobben etter å ha ytret seg kritisk til krigen foran elevene sine. Foto: ANDREI SHESTAKOV

Advarte mot militærtjeneste

1. mars gikk han enda lenger. Den tidligere politimannen sa til elevene sine at han ikke kunne anbefale dem å tjenestegjøre i det russiske militæret, og at han var imot krigen i Ukraina. Han sa også at Russlands ledere hadde vist elementer av fascisme, samtidig som de sier at de slåss mot fascisme i Ukraina.

Da ble det bråk. Lokalt politi og det føderale sikkerhetspolitiet, FSB, innkalte ham til avhør. Selv om det ikke foreligger en formell siktelse, er han dømt til å betale 35.000 rubler, tilsvarende 3800 kroner i bot.

Han sa selv opp jobben som lærer, men bare fordi han antok at han ville få sparken uansett. Verken skolen eller den lokale lærerorganisasjonen har besvart Reuters' henvendelser.

Presses med bøter eller oppsigelser

Reuters har vært i kontakt med flere russiske lærere som forteller at de har mottatt de samme, eller lignende, lærerguider om hvordan de skal snakke med elevene om krigen.

Lærere som er motstandere av krigen, føler i økende grad presset fra myndighetene som strammer grepet ved bruk av bøter, tiltaler og oppsigelser fra offentlige stillinger.

President Vladimir Putin innførte i mars en lov som gjør det forbudt å spre «fake» informasjon om russiske militæroperasjoner – det vil si alle andre narrativer enn det propagandaapparatet formidler. Brudd på loven straffes med bøter eller fengsel opp til 15 år.