Rørende hyllest: – Tror Kvammens DNA henter ut det beste i mitt

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Kompani Lauritzen»-deltaker Espen P.A. Lervaag hyller meddeltaker Daniel Kvammen etter at sistnevnte gikk ut under lørdagens episode. – Et forhold fylt av kjærlighet, tillit og action, forteller Kvammen til God kveld Norge.

Det er ikke uvanlig at deltakerne på realityserier blir gode venner under innspillingen.

Under årets «Kompani Lauritzen» har det nemlig oppstått et tett bånd mellom komiker Espen P. A. Lervaag (44) og artist Daniel Kvammen (33).

Til God kveld Norge sier Lervaag at han tror de har blitt så gode venner fordi de rett og slett evner å se hverandre, og at det nesten høres ut som et kjærlighetsforhold.

– Noen ganger klikker det bare med folk man møter. Jeg tror Kvammens DNA henter ut det beste i mitt. Jeg merket raskt at Daniel er ekte.

RØK UT: Artist Daniel Kvammen røk ut etter dimmekamp mot meddeltaker og artistkollega Ruben Markussen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Som Batman og Robin

Og følelsene blir gjengjeldt.

– Jeg tror det som skapte det sterke båndet var en miks av store likhetstrekk og like store motsetninger. Vi er folk som ikke er redde for å ta verden som den er, på godt og vondt, forteller Daniel Kvammen.

Videre beskriver han det som et møte mellom to fyrer fylt av verdens alvor, men som bare vil møte det med stort humør og latter.

Overfor God kveld Norge sammenligner Kvammen forholdet mellom han og Lervaag med ikoniske duoer kjent fra filmverdenen:

– Som Batman og Robin, Chandler og Joey, Han Solo og Chewbacca. Et forhold fylt av kjærlighet, tillit og action. Jeg må legge til at jeg har blitt ekte, ekte glad i han. Han er en så fin, støttende og raus type som er helt rå å ha som venn.

Hyller Kvammen på Instagram

Mandag la Lervaag ut et innlegg på Instagram som en liten hyllest til sin nye venn, etter at Kvammen måtte forlate programmet under lørdagens episode.

– På lørdag forsvant Kvammen ut av kompaniet. Råtassen fra Geilo som hans egentlig navn er, starter innlegget til Lervaag.

Videre forteller komikeren at innlegget er en hyllest til et menneske han har blitt over snittet glad i på utrolig kort tid, og at Kvammen har fått han til å våge seg inn på et mer sårbart farvann uten å pakke ting inn i vitser og ironi.

Halvmaraton i Berlin

Han skriver også at det var tøft da han selv måtte forlate «Kompani Lauritzen».

– Jeg trivdes så ekstremt godt i Daniel sitt univers og hode. Det var faktisk så tøft at jeg i flere dager i strekk etter jeg dro hørte på Kvammen sin musikk i flere timer hver dag, skriver han.

DIMMEKAMP: Espen Lervaag røk ut tidligere i sesongen etter en dimmekamp mot Ruben Markussen, samme deltaker som slo ut Daniel Kvammen under lørdagens episode. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Komikeren avslutter innlegget med å fortelle om deres eget tomannskompani der ingen ryker ut, og at de sammen skal løpe halvmaraton i Berlin til neste år.

Kvammen sier til God kveld Norge at det er uvisst hvor seriøs Lervaag er med akkurat det siste utsagnet.

– Men for mitt vedkommende har jeg begynt å springe halvmaraton, så da jeg satte ny rekord i Berlin her om dagen ymtet han frempå at han skal være med neste år. Kanskje han savner «smertehelvete» fra Kompaniet.



At Lervaag savner smerten de opplevde under innspillingen er kanskje ikke helt riktig, men at han skal til Berlin stemmer.

– Sånn i etterkant tenker jeg at jeg fortsatt skal være med, men ser for meg at det fort kan skje at jeg heier fra en liten, koselig pub på gateplan, avslutter Lervaag.