Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg mener jeg har blitt lurt av en bilselger ved en frittstående bilbutikk. Etter råd fra NAF-advokaten her jeg bor tok jeg saken inn for retten med krav om å få heve kjøpet.

Helt utrolig så tapte jeg i to rettsinstanser. Jeg stopper her. Får bare reparere selv og selge igjen bilen med tap.

Hvorfor skrives det så lite om bilselgere som lurer folk? Hvorfor er det så vanskelig å få heve kjøpet? Jeg trodde virkelig kjøpsloven gav oss forbrukere større rettigheter?

Hilsen skuffet bilkjøper.

Benny svarer:

Heisann! Alltid trist å høre at bruktbilkjøpet ikke svarer til forventingene. Investeringen er som regel relativt stor – og det samme er ofte forventningene til en ny bil. Også når den er brukt.

Bruktbilkjøp er fortsatt på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Slik har det vært i mange år. Jeg får også en del forespørsler både i «Spør Benny-spalten» og på andre plattformer rundt akkurat dette. Informasjonsbehovet er helt tydelig stort.

Derfor har jeg lyst til å si litt rundt dette, selv om det må bli litt generelt. Da du ikke opplyser noe om pris, bilmerke/modell, alder eller kilometerstand på bruktbilen du har kjøpt.

Jeg har selv mange år bak meg i bilbransjen både på salg og servicemarked. Det er svært, svært sjelden at heving av kjøp kommer opp som tema. Men jeg har så vidt vært borti det. På en nesten helt ny bil der motoren løsnet og nesten falt ut med påfølgende skader …

Ellers er nok en omlevering vanligere, tross alt. Det går i korthet ut på at man bytter inn bilen man er misfornøyd med mot en annen – nye eller brukt. Det behøver ikke være samme merke / modell heller.

Norske forbrukerrettigheter er i prinsippet svært sterke. Kanskje de beste i hele verden. Når nybilgarantien (som regel fem år) utløper på en bil, har man hele fem(!) års klagerett om man kjøper en bruktbil, fra forhandler, gjennom forbrukerkjøpsloven.

Dette gjelder primært det som kalles skjulte feil og mangler. Altså mangler som bilselger må ha kjent til da du overtok bilen. Du må sannsynliggjøre at selger har holdt feil og mangler skjult for deg.

Eventuelt at bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva pris, alder og kilometerstand skulle tilsi.

Om for eksempel klimaanlegget slutter å virke etter et halvt år, er ikke dette noe selger (normalt) kunne vite om.

Det finnes fortsatt cowboyer i bruktbilbransjen … Velg med omhu hvem du kjøper bil av. Illustrasjonsbilde.

Man må heller ikke glemme undersøkelsesplikten. Som kjøper er man pliktig til å undersøke varen før man kjøper den. Mitt inntrykk er at dette ikke alltid gjøres i tilstrekkelig grad. Er man ikke bilkyndig selv, så be om tilstandsrapport, eller få tatt en NAF-test eller liknende. Dette er svært viktige dokumenter i en eventuell tvistesak.

Det finnes cowboyer ...

Så er det jo slik at en sak alltid har to sider. Ofte mer forskjellige enn man skulle tro var mulig. Dessuten har vi et rettssystem der en av grunnpilarene er at vi lar tvilen komme tiltalte til gode.

Jeg får som nevnt en del henvendelser rundt bilkjøp som ikke svarer til forventningene. Etter som jeg ikke kjenner noen av detaljene i din sak, skal jeg ikke på noen måte putte deg i denne «båsen», men mitt inntrykk er også at mange har litt urealistiske forventinger til bruktbilkjøpet sitt.

Har man kjøpt en ti år gammel bil av et såkalt premium-merke, kan man ikke forvente at andre skal dekke kostnadene fordi reparasjonen er dyr og fordi man synes det er for dårlig at ting går i stykker. Det er ikke slik det fungerer.

Jeg skal heller ikke benekte at det fortsatt finnes noen «cowboyer» i bruktbilbransjen, for det gjør det nok dessverre. Skal man kjøpe bruktbil av frittstående forhandler bør man sjekke nøye. Et par kjappe søk på nettet kan avsløre mye og kan være vel verdt å bruke noen minutter på.

Når det gjelder ditt bruktbilkjøp så virker det litt som «lost case» når du har tapt i retten to ganger. Det er nok smart å gi seg der, få fikset bilen, legge det bak deg og komme deg videre. Jeg har definitivt hatt et par slike biler selv – så jeg vet litt hva det er snakk om. Men man lærer av det, selv om det for min del har vært dyrekjøpt lærdom.

Jeg vil faktisk være frimodig nok til å be deg ta en runde med deg selv for å finne ut hvor ting gikk galt. Ikke bare at forhandleren er en «dust» – men hva kunne du som forbruker gjort annerledes i denne saken for å unngå det som skjedde?

Kanskje er det noe du kan plukke opp til neste bilkjøp? Kanskje har du bare hatt maks uflaks? Det kan skje den beste.

Velkommen – og lykke til!

