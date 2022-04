Dette skjer hver gang Sørloth og co. scorer hjemmemål

Se Real Sociedad - Barcelona på TV 2 Sport 1 og Play torsdag fra kl. 21.00!

Boom! Lyden av et høyt smell høres, og mannskapet på fiskebåtene i Biscayabukta stopper med arbeidet. De venter i spenning og så kommer det, det andre høye smellet.

Jubel utløses. Real Sociedad har scoret.

Slik kan man i alle fall forestille seg at det var på fiskebåtene i San Sebastián på 60-tallet, da Patxi Alkorta startet en tradisjon som fortsatt pågår i dag.

Det er uklart hvor han fikk ideen fra, men i 1960 bestemte Alkorta seg for å begynne å skyte fyrverkeri utenfor Real Sociedads daværende hjemmearena Atoxa, som lå nær sjøen. De ville avsløre resultatene av Real Sociedads kamper til fiskebåtene på sjøen som ikke hadde tilgang til TV eller radio.

– Noe veldig vakkert

To raketter betydde at Real Sociedad hadde scoret, ett om motstanderne hadde scoret.

Men det var ikke bare de på sjøen som hørte på Alkortas fyrverkeri under «La Reals» kamper. Rundt i gatene i San Sebastián stoppet folk opp da de hørte det første smellet med håp om at det skulle komme et nytt.

I 33 år ble Alkortas fyrverkeri hørt fra Atotxa og ble en del av hele San Sebastián. Da klubben flyttet til sin nåværende arena Anoeta i 1993, som ligger på andre siden av byen og lenger fra vannet, tok tradisjonen som en gang ble startet av Alkorta slutt. Arenaen var rett og slett for langt fra havet og båtene ville ikke lenger se fyrverkeriet.

Men det var en tradisjon som hadde satt sitt preg på hele byen, og i 2006 bestemte Real Sociedad at det var på tide å gjeninnføre den. Annonsøren ved Anoeta foreslo at de skulle kontakte Juan Iturralde, som var fra samme landsby som ham. I landsbyen fyrte Iturralde ofte opp fyrverkeri.

RAKETTMANN: Juan Iturralde tenner fyrverkeri hver gang det blir scoret mål på Anoeta. Foto: ALEXANDRA JONSON / TV 2

Iturralde, som selv husker hvordan han som liten gutt på gata i San Sebastián pleide å høre på Alkortas fyrverkeri, nølte ikke et sekund da han ble spurt –dette var en drømmejobb.

– Det er noe veldig vakkert, en tradisjon som har eksistert i mange år. Den betyr mye for byen. Det er mange som stopper meg på gata på kampdager og spør, «hvor mange fyrverkerier skyter du i dag?», sier han.

Siden 2006 har hvert eneste mål scoret på Anoeta blitt hørt med fyrverkeri.

De få gangene Iturralde selv ikke har klart å være på plass, har broren gladelig steppet inn for ham og tradisjonen holdes i hevd. Selv ikke under pandemien stoppet fyrverkeriet – som vanlig var han på plass.

KLAR: Iturralde står alltid klar med fyrverkeriet sitt. Foto: ALEXANDRA JONSON / TV 2

– Det var veldig rart, veldig rart, for jeg var helt alene på kampene. Når det ble mål var det ingen jubel, ingen følelser. Men jeg fortsatte å skyte fyrverkeriet.

Overtidsraketten

Vi får følge Iturralde under en kamp mellom Real Sociedad og Espanyol. Han får en pose med fyrverkeri fra klubben og i en søyle ved en av arenaens utganger låser han opp et lite lagerrom, hvor han oppbevarer det under kampene slik at de er lett tilgjengelige når de skal brukes.

Under kampene er han som enhver supporter og sitter alltid på samme sted, i nærheten av utgangen.

Real Sociedad skaper mange sjanser, men det blir ingen mål i første omgang. Det har vært en målfattig sesong på hjemmebane for La Real, med flere 1-0-kamper.

VARSKO: Iturralde tenner raketten. Foto: ALEXANDRA JONSON / TV 2

Det faller ikke helt i Iturraldes smak, for han vil ha så målrike kamper som mulig.

– Jeg elsker å skyte fyrverkeri, forklarer han enkelt.

Andre omgang starter og plutselig eksploderer Anoeta. I kampens 52. minutt sørger Alexander Sørloth for 1-0. Mens nordmannen feirer, springer Iturralde til sitt lille lager. Han tar ut fyrverkeriet, men går tilbake inn på arenaen. Siden VAR ble introdusert må han nå alltid dobbeltsjekke at målet ikke annulleres.

Han står med sine to fyrverkeri og ser opp på en TV-skjerm med reprisebilder. Ventetiden er lang og Iturralde begynner å riste på hodet. Så kommer beskjeden – målet er annullert. Han setter fyrverkeriet tilbake på lageret.

VAR har gjort jobben hans litt vanskeligere, og en gang skjøt han fyrverkeriet for tidlig. Det var under pandemien da han måtte se kampene fra en av VIP-bodene i stedet for sin vanlige plass på stadionet.

– Jeg måtte ned to etasjer og måtte derfor høre på radio. Men akkurat da jeg skjøt de to rakettene, sa de på radioen at målet var annullert, sier han.

Det er en feil som kun har skjedd én gang, men som ikke må gjentas.

Kampen fortsetter, tiden renner ut og det ser ikke ut til å være noe fyrverkeri i San Sebastián denne kvelden. Dommeren legger til fire ekstra minutter, klokken tikker 91, 92, 93, 94 ... så høres det jubel. Real Sociedad har fått straffe i kampens aller siste minutt. Juan Iturralde sitter ikke lenger, og det gjør heller ingen andre på Anoeta.

Alexander Isak går frem og nervene er til å ta og føle på. I det sekundet ballen går i mål er Iturralde allerede på vei til lageret sitt.

Han tar frem fyrverkeriet og nå slipper han å vente. Han går rett ut og skyter ut det første. Boom! Så den andre. Boom! Nå vet San Sebastián at Real Sociedad har vunnet.

Se Iturralde tenne fyrverkeriet i videovinduet over!

Bak masken smiler Iturralde et stort smil, og går så tilbake inn på arenaen. Der blåser dommeren av kampen og målscoreren Isak blir hyllet av hjemmefansen. Iturralde puster ut. Det var på hengende håret, men hans Real Sociedad har vunnet nok en gang.

