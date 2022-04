Oversvømmes av jobbtilbud – overrasket over hvor ettertraktet hun er

Charlotte Kalla har fremdeles ikke bestemt seg for hva hun vil jobbe med etter skikarrieren. For det mangler ikke på jobbtilbud.

Én måned etter at Charlotte Kalla la opp som skiløper, trenger hun ikke akkurat å bekymre seg over å måtte gå arbeidsledig.

Sveriges skidronning avslører overfor nyhetsbyrået TT at hun nærmest oversvømmes av jobbtilbud.

Blant de mange jobbene hun er tilbudt er langrennsekspert for SVT, lederstillinger i det svenske skiforbundet, og ulike jobber innen markedsføring, media og kommunikasjon.

– Jeg stenger ingen dører. Nå finnes det bare muligheter, jeg skal virkelig bruke tiden godt på å finne ut hva jeg har lyst til å gjøre nå, sier Kalla til SVT.

34-åringen innrømmer at hun er overrasket over hvor mange og ettertraktede jobbtilbud hun har mottatt den siste tiden.

– Jeg føler meg priviligert. Mange ganger har jeg blitt overrasket over alle jobbtilbudene jeg har fått, fordi jeg selv ikke hadde drømt eller planlagt for en karriere etter mine år som eliteidrettsutøver, forteller hun til TT.

Ønsket av skiforbundet

34-åringen er imidlertid klar på hva som er viktig for henne når hun skal bestemme seg for sin nye yrkesvei.

– Det jeg allerede er kommet frem til er at jeg vil arbeide med noe som ligger nære mine verdier og interesser, nå som jeg får tid til dette, sier Kalla.

Sveriges langrennssjef Lars Öberg bekrefter at skiforbundet har gitt Kalla et tilbud om en lederstilling, og legger ikke skjul på at han håper at skidronningen vil takke ja til dem.

ØNSKER KALLA: Sveriges langrennssjef Lars Öberg. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Hun er Sveriges kanskje mest populære person i alle kategorier. Når hun legger opp åpnes det derfor naturlig nok mange muligheter for henne, sier Öberg til TT, og slår fast:

– Derfor ville det være rart og negativt om Sveriges tredje største idrettsforbund ikke vil strekke ut hånden til en så dyktig idrettskvinne og godt likt person. Finnes det interesse fra hennes side, så kommer vi til å finne en løsning.

Stor karriere

Kalla vant i sin innholdsrike karriere tre gull og seks sølv i olympiske leker, fordelt på lekene i 2010, 2014 og 2018. I årets Beijing-leker ble hun uten medalje. Hun vant også 13 VM-medaljer, blant dem tre gull.

Kalla debuterte i verdenscupen i 2006. Hennes store gjennombrudd var seieren i Tour de Ski i 2008. Hun ble OL-mester på 10 kilometer fri teknikk i 2010, på stafett i 2014 og i skiathlon i 2018. Siste medalje i et stort mesterskap ble VM-gullet i stafett i 2019.

Med Kalla og nesten jevngamle Therese Johaug har to av de største kvinnelige langrennsprofilene de siste 15 årene lagt opp samtidig.