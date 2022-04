Skapte fullstendig kaos i Sverige – dette sier han nå

Omstridte Rasmus Paludan nekter for at han ønsket å hisse på seg folk da han brant Koranen på åpen gate i flere svenske byer i påsken. Han mener alt han gjør, gjøres i demokratiets og ytringsfrihetens navn.

Sverige har de siste dagene vært rystet av en rekke voldelige opptøyer i flere byer. Bakgrunnen er at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan under flere såkalte valgmøter brant Koranen på åpen gate.

Paludan representerer det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram kurs, Han har også opprettet søsterpartiet Stram kurs Sverige. Paludan, som også har svensk statsborgerskap, har som mål at partiet skal inn i den svenske riksdagen etter valget i september.

Rasmus Paludan, leder i Stram kurs. Foto: TV 2

På spørsmål fra TV 2 om hva han egentlig ønsker å oppnå med de såkalte valgmøtene i Sverige, begrunner han det med at han har politiske ambisjoner.

– Først og fremst vil jeg at Sverige blir et harmonisk, fritt og fredelig land. Det mener jeg blant annet Sverige kan bli ved at jeg og mitt parti Stram kurs Sverige blir valgt inn i riksdagen. Og det er en del av vår valgkampanje at vi skaper oppmerksomhet rundt vår politikk i Sverige, så vi kan bli valgt inn.

– Hva er grunnen til at du drar rundt og brenner Koranen?

– Det er min oppfattelse at i Sverige er det over én million mennesker nå som aldri noensinne vil akseptere ytringsfrihet, forsamlingsfrihet eller demokrati. Og en måte å illustrere mitt poeng på slik at folk kan se at det ikke bare er min mening, men at det er sannheten, det er ved å la disse personene selv vise hva deres holdninger til ytringsfrihet er.

– Andres ansvar, ikke mitt

Sveriges statsminister Magdalena Andersson har fordømt angrepene på politibetjenter i forbindelse med opptøyene, og hun har også sagt at det er nettopp bråk Paludan vil oppnå med å brenne Koranen.

– Det er nettopp slike voldsomme reaksjoner han er ute etter. Hensikten hans er å hisse folk opp mot hverandre. Det er skikkelig synd å ta det agnet. Sverige kan bedre, har Andersson uttalt.

– Magdalena Andersson ba svensker om å ikke bite på dine provokasjoner, har hun rett i at du ønsker å provosere?

– Nei, det har hun ikke rett i.

Paludan mener Andersson lyver når hun sier at Sverige kan bedre fordi han hevder de som har deltatt i opptøyene ikke er det han definerer som svenske.

– All politikk er jo provokasjon for noen. For eksempler blir jeg voldsomt provosert av den ytringen som du sier Magdalena Andersson har kommet med. Det provoserer meg helt enormt at hun lyver på den måten, men jeg begynner ikke å kaste stein og den type ting fordi jeg blir provosert av henne.

Da politiet under en pressekonferanse mandag formiddag summerte opp helgens opptøyer var tallene 26 skadde politifolk og 20 ødelagte biler. I tillegg er 14 sivile skadd.

Politiet understreket også at de tror kriminelle gjengmedlemmer har utnyttet situasjonen i helgen og at de voldelige opptøyene har vært mer rettet mot politiet enn mot Paludan.

OPPTØYER: Flere politipatruljer rykket søndag kveld ut til Ramels väg i bydelen Rosengård i Malmø for å håndtere nye opptøyer. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Dømt til fengsel i 2020

Den danske politikeren hevder at hans hensikt ikke er å hisse opp noen.

– Nei, hensikten med det jeg gjør er at jeg skal bli valgt til riksdagen i september, så jeg kan redde Sverige fra seg selv. Hensikten er å få utbredelse for vår politikk, få oppmerksomhet og bli valgt til riksdagen.

– Hva tenker du om at politi og sivile ble skadd i etterkant av at du brant Koranen?

– Nå ble jeg jo også selv skadet, fordi jeg ble truffet av en stein og begynte å blø i Malmø på lørdag. Jeg synes at de som har ansvaret for at andre blir skadet, er de som begår voldshandlinger. Og jeg begår ikke noen voldshandlinger overhodet, jeg truer ikke noen.

– Hvis andre begår vold fordi jeg fører valgkamp, så er det andres ansvar, det er ikke mitt.

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer.

I 2020 ble Paludan dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmø i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.

Paludan har siden fått svensk statsborgerskap ettersom deler av familien er svensk.

Planlegger mer valgkamp i Sverige

Paludan omtaler seg som en fredelig person som er tilhenger av demokrati og stor grad av frihet. Han mener at flere av de som ble skadd i opptøyer i helgen, ble skadd på steder hvor han aldri endte opp med å holde valgmøte og brenne Koranen.

Paludan skulle i utgangspunktet også brenne Koranen i både Linköping og Norrköping, men dette ble avlyst.

– Mange av de som er skadd, for ikke å si de fleste av de som er skadd, har blitt skadet i byer hvor jeg slett ikke har vært, de har blitt skadd i byer hvor jeg ikke har brent noen Koran eller sagt noe offentlig overhodet. Jeg har ikke brent noen koran i Linköping eller Norrköping.

– Men du kunne forutse at noe sånt som dette ville skje?

– Det kunne jeg sikkert. Men det kan man si at svensk politi og sikkerhetstjeneste også burde forutse, og da kunne de også ha sikret seg noe bedre.

STORT POLITIOPPBUD: Det har vært store opptøyer flere steder i Sverige i forbindelse med Stram kurs' valgmøter i påsken. Foto: Johan Nilsson/TT

– Meget udemokratisk

Stram kurs-lederen har nå reist tilbake til Danmark, og uttalte til TV 2 tidligere mandag at det blir pause i hans Sverige-turné de kommende dagene. Han varsler likevel at han har planer om å reise tilbake i nærmeste fremtid.

– Alle partier i Sverige har rett til å føre valgkamp i forbindelse med riksdagsvalget. Det gjør de andre partiene som vil inn på riksdagen, det gjør jeg også.

Videre sier Paludan at han på grunn av de avlyste valgmøtene i Linköping, Norrköping, Örebro og i Landskrona, ser seg nødt til å holde møter der.

– Hvis ikke er det jo sånn at voldelige bøller får lov å bestemme hvor Stram kurs Sverige holder valgmøter, og det er meget udemokratisk og helt uakseptabelt i et demokrati.

– Kommer du til å brenne Koranen også på de valgmøtene?

– Det er mye mulig. Det har jeg ikke bestemt ennå.