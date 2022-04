Sliter i innspurten: – Betaler prisen for gamblingen

Se Chelsea - Arsenal på TV 2 Sport Premium og Play onsdag fra kl. 20.00!

Anfield med unison støtte til Cristiano Ronaldo

Lite har vært på stell for Arsenal den siste tiden. Etter en glitrende seiersrekke på fem kamper, er fasiten nå fire tap på de siste fem.

Lenge så Martin Ødegaard og co. ut som klare favoritter til å kapre fjerdeplassen og med det sikre Champions League-billett for neste sesong. Selv om det slettes ikke er umulig å ta årets fjerdeplass, har «The Gunners» et tøft kampprogram i vente, samt skader på flere nøkkelspillere.

Først står Chelsea for tur, etterfulgt av Manchester United og West Ham. Senere er det duket for «North London derby» mot erkerivaler Tottenham. En plass i Europas gjeveste turnering ser dermed vanskelig ut.

– Vanvittig gambling

– Vi er i ferd med å bygge noe veldig bra. Vi har masse unge, lovende spillere og noen litt eldre, mer rutinerte. Miksen er veldig fin. Jeg føler vi blir bedre og bedre, spillet vårt kommer tydeligere frem, og vi har blitt mye mer solide defensivt. Det store målet for i år er topp fire og Champions League. Det tror og håper jeg vi klarer.

Det var Martin Ødegaards ord i et eksklusivt intervju med TV 2 i mars. Selvtilliten hadde han all grunn til å utstråle på det tidspunktet. Uken etter, med 26 kamper spilt, lå Arsenal på fjerdeplass, seks poeng foran et Tottenham på åttendeplass.

OPTIMIST: Martin Ødegaard hadde all grunn til å smile i mars. Foto: David Klein

Siden har Arsenal vunnet én og tapt fire kamper. Samtidig har deres naboer i nord-London virkelig plukket opp formen, og overtatt Artetas mannskap på tabellen. Med én kamp mindre spilt, ligger rødtrøyene nå tre poeng bak de liljehvite på Champions League-plass.

Ikke minst ser troppen svært tynn ut. Viktige spillere som Thomas Partey og Kieran Tierney er ute resten av sesongen. TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, sier at Arsenal ikke har noen andre å skylde på enn seg selv.

– Det var en vanvittig gambling av Arsenal ikke å hente en eneste spiller i januar. De konkurrerer mot Tottenham, som hentet to spillere og traff klink på dem, sier Amankwah.

LANGTIDSSKADET: Kieran Tierney og Thomas Partey er ute resten av sesongen. Foto: ADRIAN DENNIS

– Situasjonen med skader, og tynt med erstatninger, er en ting de var fullstendig klar over. Det er prisen de betaler for gamblingen i januarvinduet, legger han til.

TV 2s ekspert stiller også spørsmål til om det er nok ledertyper i stallen, spesielt nå som Tierney og Partey er ute. Martin Ødegaard har blitt trukket frem som kapteinsmateriale, men er én av få, i følge eksperten.

– I en sånn situasjon de befinner seg i nå, når det begynner å butte imot, så er det tynt med ledertyper i Arsenal. Når alt flyter er det fantastisk med spillere med ferdigheter og «flair», men når motstanden kommer ser spillerne til hverandre etter ledertyper. Hvem skal lede dette laget?

Skader får konsekvenser for Ødegaard

Gjennom den nylige tapsrekken, har én ting blitt klinkende klart: Arsenal scorer ikke nok mål. Alexandre Lacazette står med kun fire Premier League-mål denne sesongen, og laget har måttet sett seg avhengig av spillere som Martin Ødegaard og Bukayo Saka for scoringer.

MÅLLØS: Alexandre Lacazette sliter med å finne nettet for tiden. Foto: DAVID KLEIN

– De har jo ikke en spiss som scorer mål. Lacazette har ikke spillemål på over ett døgn. Da blir det et altfor stort ansvar på andre spillere. I formperioden gikk det bra, men over tid så er det ikke reelt at de skal ta hele ansvaret. Nå har de tapt noen kamper med ett måls margin, og da burde de hatt en spiss som kan sørge for at det i hvert fall blir uavgjort, eller som kan vippe det i deres favør, sier fotballeksperten.

– Når det er snakk om topp fire, og de konkurrerer mot Chelsea med Kai Havertz i toppform, og Tottenham med Kane, Son og Kulusevski som scorer mål for gøy ... da blir det en vanvittig oppoverbakke.

Med Thomas Partey ute, har Martin Ødegaard fått større ansvar dypere i banen, og har ikke komt til de samme farlige øyeblikkene han tidligere har briljert i. Det er til Arsenals store ulempe, påpeker Amankwah.

UTE AV POSISJON: Thomas Parteys skade har fått konsekvenser for Martin Ødegaard. Foto: DANIEL LEAL

– Det er helt klart at skaden har hatt mye å si. Partey har vært så god i frispillingsfasen med godt overblikk, han kan vende opp og alltid finne neste ledd. Nå, når han ikke spiller, så stokker det seg mye mer, og spillere som Ødegaard kommer dypere og dypere for å skape noe. Nøkkelen til den gode perioden var blant annet å involvere Ødegaard mye høyere.

Til tross for den skuffende formnedgangen, er en topp 4-plassering godt innenfor rekkevidde, og en seier på Stamford Bridge i kveld hadde sendt en mektig beskjed til lagene rundt de rødhvite.

Fotballeksperten utelukker ingenting, men holder en knapp på Arsenals bitre London-rivaler i kampen om Champions League.

– Jeg ser absolutt på det som mulig. Den siste uken har Spurs, Arsenal og Manchester United underprestert såpass at det ser ut som ingen vil ha fjerdeplassen. Nå virker det som det handler om å være minst dårlig.

– Men jeg holder Tottenham som favoritter. Vi snakket om målansvar, og Tottenham har mange flere veier til mål både på gode og dårlige dager. Over tid tror jeg det vipper i deres favør, avslutter Amankwah.