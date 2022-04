Ina Wroldsen (37) som vi kjenner best som The Voice-dommer her på TV 2 skal spille en av hovedrollene i den suksessfulle musikalen CATS i Oslo, Trondheim og Stavanger til høsten. Sammen med London-ensemblet til CATS skal hun spille rollen Grizabella, og det er en drøm som går i oppfyllelse.

KATTEMYK: Ina Wroldsen tar imot instrukjoner fra koreograf Chrissie Cartwright i Wayne McGregor Studios i Øst-London. Foto: Olof Andersson/TV 2

Øving med legender

TV 2 fikk møte Wroldsen i London denne uken der hun øver til rollen som Grizabella. I I Wayne McGregor Studios i Øst-London var det fullt fokus på rollen i CATS.

De to instruktørene som hjelper henne er legender innen musikaler i London og har jobbet med CATS gjennom flere tiår. Chrissie Cartwright som er koreograf, har jobbet helt siden starten på 80-tallet, og sanginstruktøren Graham Hurman er også en av de beste i sitt fag. Han kjenner alle CATS-sangene bedre enn noen andre.

— Det er så mye ærefrykt i bildet, Graham og Chrissie er jo musikaler. Jeg lærer så mye og dette er en helt annen måte å synge på, forteller Wroldsen til TV 2.

«Memory»

DIRIGERER: Graham Hurman veileder Ina Wroldsen med sangene i CATS. Foto: Olof Andersson/TV 2

Første gang Ina Wroldsen hørte CATS var hun 10 år gammel. Hun hørte sangen «Memory» og tonene blandet seg med en intens følelse av misunnelse for solisten som skulle fremføre den.

Nå skal hun selv fremføre sangen, som kanskje er en av de mest bejublede musikal-sanger gjennom tidene. De mest kjente artistene som har gjort sangen er Elaine Paige og Barbra Streisand.

— Ina Wroldsen skal føye seg stille inn ved siden av de to. Den låta er så vanskelig å synge. En ting er å synge den teknisk sett når du bare skal opp å nikke. Men samtidig skal du synge sangen som skal passe til rollen, og det å få til det, til de ville tonene er trøblete, men jeg gir meg ikke så lett, sier Wroldsen.

CATS-jubileum

TERPING: Ina Wroldsen terper på kattebevegelser og får hjelp fra Chrissie Cartwright. Foto: Olof Andersson/TV 2

Basert på T. S. Eliots Old Possums «Book of Practical Cats», er CATS et av de showene som har spilt lengst i West Ends og Broadways historie. CATS feiret og markerte sitt 40-årsjubileum i 2021. Musikalen hadde verdenspremiere på New London Theatre i 1981 hvor det spilte i imponerende 21 rekordår, med nesten 9000 forestillinger. Musikalen ble kronet med både Olivier og Evening Standard Awards for Beste Musikal.

CATS til Norge

CATS er sett av 73 millioner i 40 land, men kommer nå for første gang til Norge med Ina i spissen. Fra 6. oktober kommer Andrew Loyd Webbers suksessfulle musikal til Stavanger med fire show, videre går turen til Trondheim med samme antall forestillinger og miniturneen avsluttes i Oslo Spektrum med fem show.

MIMIKK: Ina Wroldsen har mange uttrykk i rollen som Grizabella. Foto: Olof Andersson/TV 2

Det er en stund til dette skjer men Ina lover at hun skal terpe godt frem til første forestilling i Stavanger og huske alle tekstene.

— Det skal jeg love deg, det skal synges. Sønnen min som er 13 år sa til meg, at han var glad jeg skulle reise bort i en uke, så han slapp å høre meg synge. Det er konstant sang i hjemmet vårt, og det blir veldig altoppslukende. Men det er fantastisk å la seg sluke av noe så enormt som CATS, avslutter Ina Wroldsen til TV 2.