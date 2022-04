United-kapteinen: – Vi fortjener å være i denne posisjonen

Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra kl. 20.00!

Legenden hyller Wenger og slakter avskjeden han fikk

Tirsdag er det duket for Premier Leagues heteste rivaloppgjør – Liverpool mot Manchester United.

Mens vertene fra Merseyside kjemper side om side med Manchester Uniteds byrivaler om årets ligatittel, befinner gjestene seg på en femteplass foran tirsdagens oppgjør.

Manchester United-kaptein Harry Maguire sier at ligaposisjonen ikke er i nærheten av der de forventet å være i starten av sesongen, men mener at den foreløpige femteplassen er fortjent.

Selvsikker før kamp

Forrige ligamøte mellom erkerivalene i oktober endte med et voldsomt nederlag for Maguire og co. Liverpool holdt lekestue på Old Trafford, og 0-5 ble det ydmykende sluttresultatet.

– Det var en kamp som skadet oss. Å tape 0-5 er så klart et dårlig øyeblikk i sesongen vår. Vi må uten tvil forbedre oss fra den opptredenen, sier Maguire til Premier League Productions.

Nivåforskjellen mellom Liverpool og Manchester United er for tiden stor. 19 poeng skiller lagene før kampen, og vertene har én kamp mindre spilt. De røde djevlene er dermed på ingen måte favoritter mot sine bitre rivaler.

Maguire er imidlertid optimistisk til tirsdagens sammenstøt, og har troen på at laget hans kan ta med seg alle tre poengene hjem.

– Det er en kamp å se frem til. Anfield kommer til å ha god atmosfære, og supporterne våre elsker å reise dit. Vi vet hvor viktig kampen er for fansen, så vi må reise dit og vise en prestasjon de kommer til å være stolt av. Vi har alle muligheter til å ta tre poeng, sier midtstopperen.

– Det er nok den første kampen du ser etter når kampoppsettet kommer ut. Det er en gigantisk rivalisering, legger han til.

– Fortjener å være i denne posisjonen

Manchester Uniteds kritikere har ikke vært spart på kruttet denne sesongen. I en svært turbulent sesong, preget av managerbytter og svake resultater, har negativiteten tidvis haglet fra alle kanter.

I HARDT VÆR: Manchester United har fått mye kritikk denne sesongen. Her avbildet etter tapet i FA-cupen mot Middlesbrough. Foto: LINDSEY PARNABY

Maguire innrømmer at det har vært en ordentlig krevende sesong.

– Det har vært veldig vanskelig, det er ingen tvil om det. Det er en sesong der vi ikke forventet å være i denne posisjonen i starten av sesongen, men vi er her fordi vi fortjener å være i denne posisjonen. Vi har ikke spilt bra nok, som individer eller som lag.

Det er få i laget som har fått kjenne på kritikken i like stor grad som kapteinen. Han ble blant annet møtt med pipekonsert av egne supportere i privatlandskampen mot Elfenbenskysten tidligere i vår.

– Jeg er kapteinen, og laget har ikke spilt bra nok. Som kaptein blir store deler av kritikken rettet mot meg. Det er del av å spille for denne klubben, men jeg er stor nok til å håndtere det. Man kommer alltid til å ha opp- og nedturer i løpet av karrieren, sier han om kritikken.

– Det er nok den mest utfordrende tiden jeg har hatt i karrieren, fortsetter han.

Likevel ser 29-åringen fremover. I kjent stil understreker han at sesonginnspurten må tas kamp for kamp, uten at rødtrøyene kan tenke på hvor de ender opp på tabellen.

– Vi må ta det kamp for kamp, og være nådeløse i hver av dem. Vi har store og tøffe kamper mot fantastisk motstand foran oss, men dette er kampene du vil spille når du spiller for denne klubben, avslutter Maguire.