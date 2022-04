Rangnick vil ha litt av æren for Liverpools suksess: – De var tidligere mine spillere

Manchester Uniteds manager Ralf Rangnick minner om at han har bidratt til å utvikle seks av stjernene som nå storspiller for Liverpool.

Manchester Uniteds manager Ralf Rangnick sier ifølge The Telegraph at mye av grunnen til Liverpools suksess under Jürgen Klopps ledelse naturlig nok er spillerne tyskeren har hentet inn i troppen siden 2015.

Men Rangnick tar litt av æren for å ha bidratt til utviklingen av mange av stjernene som nå er i Liverpool, skriver avisen.

Rangnick var sportsdirektør i Red Bull-gruppen i årene 2012 til 2020 og hadde det overordnede ansvaret for utviklingen av seks av profilene som for øyeblikket storspiller for Liverpool og som har vært medvirkende til rødtrøyenes suksess.

Sadio Mané spilte for Red Bull Salzburg før han gikk til England, Liverpool signerte Naby Keita og Ibrahima Konate fra RB Leipzig, og Takumi Minamino fra RB Salzburg.

Da Klopp tok over på Anfield i oktober 2015 hadde Roberto Firmino blitt hentet fra Hoffenheim. Brasilianeren ble hentet til den tyske klubben da Rangnick var sjef i Hoffenheim i 2010, og Joel Matip spilte under den nåværende Manchester United-manageren i Schalke.

SUKSESSJEF: Jürgen Klopp har oppnådd utrolig suksess med Liverpool. Foto: Adam Davy

– De er gode, de er ekstremt gode. Det er ingen tilfeldighet at de er så gode som de er nå. Jürgen har bygget et lag i løpet av seks og et halvt år, sier Ralf Rangnick på en pressekonferanse, ifølge The Telegraph, før han slår fast:

– Seks eller sju av spillerne han nå har var tidligere mine spillere. Vi signerte dem til våre klubber da ingen visste hvem de var, sier Manchester United-sjefen.

– Og igjen, det er ingen tilfeldighet at Liverpool er den klubben som har flest spillere fra mine tidligere klubber. Det er på grunn av inngangen til kampene, og systemet og måten de spiller på. Måten Liverpool spiller på er veldig lik mine tidligere klubber, konkluderer han.

På tross av en rekke dårligere resultater den siste tiden er Manchester United utrolig nok bare tre poeng bak Tottenham på fjerdeplass på Premier League-tabellen med seks kamper igjen å spille.

Rangnick mener fremdeles det største problemet for laget denne sesongen er at de har sluppet inn for mange mål.

– Årsaken til at jeg ble kontaktet i november i fjor var det faktum at laget slapp inn alt for mange lette baklengsmål. Vi har redusert antall mål vi har sluppet inn, men måten vi forsvarer oss på er fremdeles ikke den standarden vi må ha med tanke på å være en topp fire-klubb, konstaterer Ralf Rangnick.