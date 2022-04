IS sverger hevn over død leder

En talsmann for IS sier ekstremistgruppen vil hevne sin avdøde tidligere leder. Tilhengere blir bedt om å utnytte krigen i Ukraina til å utføre angrep i Europa.

– Vi kunngjør, med Guds hjelp, en velsignet kampanje for å få hevn over Abu Ibrahim al-Qurashis død, heter det i et lydopptak som tilskrives IS på meldingstjenesten Telegram.

Den nye IS-talsmannen Abu-Omar al-Muhajjir ber tilhengerne gjenoppta angrepene i Europa og utnytte «den tilgjengelig muligheten» når «korsfarerne kjemper mot hverandre» – en referanse til krigen i Ukraina.

Den militante gruppens forrige leder døde da han sprengte seg selv i februar for å unngå å bli tatt til fange i en amerikansk operasjon nordvest i Syria, ifølge amerikanske myndigheter.

10. mars bekreftet IS at lederen og gruppens tidligere talsmann var død. Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi ble utpekt som den tredje lederen siden IS ble grunnlagt.

Det som er igjen av IS har gått under jorden i Syria etter at de mistet siste rest av territoriet de kontrollerte i mars 2019. De har siden gjennomført bakholdsangrep mot kurdiske og syriske styrker og angrep i Irak.

