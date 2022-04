Brannmannskapene gjør alt for å redde Viktors hjem

På vei ut av hotellet vårt hører vi en rekke med drønn. Vi skjønner fort at et eller annet sted i byen Kharkiv er rammet av nok et angrep. Eksplosjonene kommer kjapt etter hverandre, og mye tyder på at det er flere Grad-raketter som har blitt skutt mot byen.

Kort tid etter ser vi røyk stige opp, og vi kjører mot stedet. Hver dag siden vi kom hit til byen har vi opplevd at dette skjer.

Rammer sivile

Når vi kommer frem skjønner vi fort at det også denne gangen er sivile som er rammet.

Brannen brøt ut etter at Grad-raketter traff boligblokken i sentrum av Kharkiv. Foto: Bent Skjærstad

Brannmannskapene, som er i full gang med å sette i gang slukningsarbeidet, kjenner vi igjen. Vi har møtt flere av dem etter lignende angrep dagene i forveien.

– Se taket brenner, sier Viktor.

Viktor løp hjem da han hørte eksplosjonen og så røyk stige opp fra nabolaget hans. Foto: Bent Skjærstad

Vi møter ham i bakgården. Han røyker en sigarett, mens han står maktesløs, og ser på at boligblokken han bor i står i full fyr og flamme.

– Jeg bor i fjerde etasje der røyken siver ut. Jeg har ingen ord, ingen ord, sier han fortvilet.

– Alt er borte

Plutselig løper Viktor inn i bygningen. Han vil opp og sjekke hva som skjer med leiligheten hans. Vi følger etter, og brannmannskapene lar oss gå opp i etasjene. Vannet renner i strie strømmer nedover trappene.

Slukningsarbeidet pågår for fullt, og brannmennene jobber for å hindre flammene i å spre seg nedover i bygget.

Røyk, vann og flammer har ødelagt det meste i leiligheten. Foto: Bent Skjærstad

– Tok du med brekkjernet, roper en av dem nedover trappene til en kollega som kommer opp bak oss.

Vi ser dørene i flere av leilighetene er brutt opp, også Viktors dør står på vid gap. Inne i leiligheten står to brannmenn med slanger og spyler inn i stuen til Viktor. Det lukter brent, og det er røykfullt.

– Kom inn og film her, sier den ene brannmannen til oss.

De vil vise oss skadene de russiske angrepene forårsaker.

Det er lite som kan reddes i Viktor og naboenes leiligheter. Foto: Bent Skjærstad

Vi ser fort at det er lite som kan reddes i leiligheten til Viktor. Det meste er ødelagt av flammer og vann.

– Alt er borte, sier Viktor når han kommer ut fra leiligheten.

Rammet flere ganger

Det er andre gangen nabolaget hans blir rammet av russiske angrep.

– 6. mars traff raketten nabobygget. Vinuet vårt ble ødelagt. Siden da søkte vi tilflukt i kjelleren, forteller Viktor.

Denne gangen er det ikke bare hus i denne gaten som har blitt rammet.

Brannmannskapene rykker fra den ene brannen til den andre i Kharkiv. Foto: Bent Skjærstad

En rekke gater i området er fulle av brannbiler. Grad-rakettene har truffet flere boligblokker. Utenfor en av dem blir en død person funnet. Mennesker som har blitt skadet ligger på bakken.

Olga fortviler. Den ene katten hennes er forsvunnet etter at boligblokken hun bor i ble angrepet. Foto: Simen Aksjer

– Jeg ble født her. Det er en katastrofe, sier Olga som vi møter utenfor boligblokken der Viktor bor.

Hun forsøker å ringe noen for å få hjelp. Hun gråter, og er tydelig preget av det som har skjedd.

– Jeg bor i andre etasje. Det er masse vann og støv der inne, sier hun. Tårene triller nedover kinnene, og stemmen brister innimellom.

Preges av krigens terror

Men leiligheten er det hun bryr seg minst om. Hun vil bare inn så snart som mulig, for å finne katten sin.

– Jeg har fire katter. Jeg har reddet tre av dem. Den fjerde er drektig, og jeg vil redde henne, sier hun.

Forholdene for innbyggerne i Kharkiv har vært ekstreme etter at krigen startet.

Over 1600 privatboliger har blitt ødelagt etter russiske angrep i Kharkiv. Foto: Bent Skjærstad

Byen har ustanselig vært et mål for russiske angrep. Mennesker her lever med vissheten om at et nytt angrep kan komme når som helst og hvor som helst.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er nummen. Hele livet mitt er her, sier Olga.

To måneder med krig setter sine spor hos menneskene vi møter. Gjennom dag og natt hører man drønnene fra missiler, raketter og granater som rammer mål i byen.

Å leve under slike forhold er blytungt for innbyggerne.

– Jeg kjenner nå at jeg hater russere. Jeg hater alle russere, sier en sint og fortvilet Olga.