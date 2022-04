Mann løp etter barn med hammer

En mann ble aggressiv etter at noen barn lekte «ring på og stikk». Mannen løp etter barna med en hammer.

Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter at de klokken 20:49 fikk melding om at noen barn lekte den kjente barneleken «ring på og stikk».

De mindreårige barna ble da møtt av en aggressiv mann i 50-årene, som løp etter de.

– Mannen tok med seg syklene og sekkene deres, før han løp etter de med en hammer, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt John Bratland.

Barna skal ha oppfattet hammeren som en øks. Barna blir nå ivaretatt av foreldene, og de har fått tilbake eiendelene.



– Vi har tatt en prat med partene. Mannen i 50-årene blir anmeldt for truende adferd, sier Bratland.



Ifølge operasjonslederen er det veldig vanlig at politiet får inn meldinger om «ring på og stikk», men at det hører til sjeldenhetene at reaksjonene er som det.

– Det er å gå langt over streken, sier Bratland.