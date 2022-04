Kuleba: – Mariupol eksisterer ikke lenger

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har i et intervju med amerikanske CBS News sagt at den strategisk viktige havnebyen Mariupol ikke eksisterer lenger.

Mariupol har vært beleiret av russiske styrker i syv uker. Byen er strategisk viktig for Russland, og har derfor vært utsatt for svært harde angrep.

Et sykehus med en fødeavdeling ble truffet av en bombe. Dette førte til at 17 personer ble skadd. Bildene av gravide som evakuerte sykehuset gikk verden rundt.

Også et teater hvor det ble varslet om at det var barn i ble bombet. Om lag 1000 sivile befant seg i teateret da det ble truffet av de russiske rakettene.

Nå mener Dmytro Kuleba at byen ikke eksisterer lenger.

– Situasjonen i Mariupol er både alvorlig militært og hjerteskjærende. Byen eksisterer ikke lenger, sa Kuleba i et intervju på Face The Nation på CBS News.

– Resten av den ukrainske hæren og en stor gruppe sivile er i utgangspunktet omringet av de russiske styrkene.

Kuleba forteller at han tror at den russiske hæren har gått inn for å jevne byen med jorden for en hver pris, ut i fra hvordan styrkene har oppført seg i byen.

Kuttet kontakten

På spørsmål om Kuleba har fått beskjed om å kutte kontakten med russiske diplomater svarer han at det ikke har vært mye kontakt mellom de to krigførende landene den siste tiden.

TV 2 i Ukraina: – Mariupol er sønderbombet

– Den eneste kontakten er teamet som forhandler. Dette teamet består av representanter fra flere instanser.

– Det er ingen samtaler på høyt nivå nå, sier Kuleba.

Han forteller at det ble vanskeligere å snakke med Russland etter Butsja.

– Vi vil ikke gi opp territorium

Også president Volodomyr Zelenskyj har latt seg intervjue. Han har snakket med CNN.

Til CNN sier han at Ukraina ikke er villig til å gi fra seg territorium øst i landet.

– Vi vil ikke gi opp noe av vårt territorium, sier Zelenskyj.

UKRAINA: Zelenskyj vil ikke gi opp territorium Foto: AP / NTB

Han sier kampen om Donbas-regionen kan sette rammen for utfallet av hele krigen og at Ukraina derfor må stå imot russerne.

Zelenskyj sier det er viktig med dialog med Russland dersom det er mulig, men at det er vanskelig med tanke på de voldsomme overgrepene i Butsja og andre steder i landet.

– Det er en stor tragedie, og samfunnet ønsker ikke at vi fortsetter samtalene, sier presidenten.

Fikk ultimatum

Søndag kom meldingen fra Russland om at Mariupol måtte legge ned våpnene eller dø.

De ukrainske soldatene i byen fikk frist fram til klokken 12 norsk tid søndag formiddag til å overgi seg, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass, som siteres av flere medier.

UTBOMBET: Store deler av Mariupol er utbombet Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Til tross for ultimatumet har byen fortsatt å kjempe.

I 15-tiden norsk tid sier Ukrainas statsminister Denys Sjumunal at de ukrainske styrkene ikke har overgitt seg.

Søndag truer det russiske forsvarsdepartementet med å eliminere all motstand, etter det er klart at ultimatumet deres ble avvist av ukrainske styrker.

– Ved ytterligere motstand vil alle bli eliminert, uttaler departementet.