Migrant skutt og drept ved grensen mellom Tyrkia og Hellas

Gresk politi sier en migrant ble skutt og drept ved grensen mot Tyrkia da hun og flere andre forsøkte å ta seg over elven som skiller de to landene.

Det er ikke klart hvem som avfyrte det dødelige skuddet lørdag kveld.

Gresk politi patruljerte langs elven Evros, som på et punkt er 60–70 meter bred og et populært sted å prøve å vade over grensen, skriver nyhetsbyrået AP, som også har fått opplysninger fra en ikke navngitt polititjenestemann.

Politifolkene så flere folk på den tyrkiske siden av elven ved 21-tiden. De sier elleve personer gikk om bord i en gummibåt, og politiet lyste mot dem og ropte at de måtte vende tilbake.

Som svar kom det en kraftig skuddsalve fra tyrkisk side. De greske politifolkene kastet seg på bakken og skjøt varselskudd opp i luften, ifølge en offisiell uttalelse, som bekreftes av den anonyme politikilden.

Båten nådde den greske elvebredden, og fem personer hoppet ut. Fire av dem kom seg til land, mens den femte ble liggende livløs i vannet. Etter noen problemer med å komme seg til personen i vannet, fikk politifolkene kvinnen på land og konstaterte at hun var død.

Avhør med de overlevende – en kvinne fra Eritrea og to menn og en 17 år gammel gutt fra Pakistan – ga ulike opplysninger om kvinnens nasjonalitet, men alle var enige om at var fra Afrika. Det er ikke kjent hva som skjedde med de seks andre som skal ha forsøk tå krysse elven, men politiet tror ikke de kom seg inn i Hellas.

En foreløpig rettsmedisinsk undersøkelse viser at kvinnen var skutt i ryggen, fra kort hold med et finkalibret våpen. Politikilden sier gresk politi ikke bruker slike våpen.