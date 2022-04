En person skal være skadd i ferjeulykke i Trøndelag

Adresseavisen skriver at ferja mellom Flakk og Rørvik skal ha kollidert i ferjeleiet. Det er store skader på baugporten til ferja.

En av passasjerene om bord melder til Adresseavisen at de over høyttaleranlegget har fått beskjed om å være tålmodige.

– Det virker som de prøver å snu den sånn at vi får rygget. De har vel en plan, opplyser passasjeren.

Ifølge en av politiets Twitter-meldinger tar kapteinen på ferja en vurdering om alle passasjerer skal evakueres.

– Én passasjer har smerter i nakken. Det arbeides med å få ut den skadde, heter det i meldingen.

Kommunen er koblet på med tanke på transport og evakueringssted.

Et vitne mener det så ut til at ferja kom i høy fart inn mot ferjekaia. Vedkommende sto på land like ved ferjeleiet, opplyser vitne til Adresseavisen.