Knekker sammen når han ser motstanderens skrekkskade

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Premier League-kampen mellom West Ham og Burnley ble stoppet i rundt ni minutter etter at Ashley Westwood pådro seg et stygt beinbrudd.

Duellen mellom Nikola Vlasic og Ashley Westwood så tilsynelatende ut som en helt vanlig duell, men konsekvensene skulle raskt vise seg å være store.

I det Westwood så ned på foten sin, reagerte han sterkt. Han viftet med armene og man forstod raskt at noe ille hadde skjedd.

SJOKKERT: Spillerne var sjokkerte da de så hva som hadde skjedd med foten til Ashley Westwood. Foto: JUSTIN TALLIS

Nikola Vlasic sin reaksjon var sterk da han så hva som hadde skjedd med motspilleren. Kroaten falt ned i knestående og brøt ut i tårer. Det samme gjorde flere av de andre spillerne på banen.

Situasjonen var spesiell da Westwood ble behandlet på gresset og båret av banen. Flere av spillerne så svært preget ut etter hendelsen.

– Det var et uhell, men du ser at han faller i bakken i tårer. Han visste med en gang at det var alvorlig. Selvfølgelig er det forferdelig for Westwood, men når du er den som gjør det, med et uhell, må det være en grusom følelse, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley om hendelsen.

Kampen pågår fortsatt og stillingen er 1-1.