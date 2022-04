Reiten med drømmemål da Chelsea tok seg til FA-cupfinalen

Arsenal-Chelsea 0-2

De to London-lagene møttes i finalen forrige sesong, men denne gangen måtte skjebnen avgjøres i semifinalen.

I hovedrollen? En 27-åring fra Sunndalsøra.

Guro Reiten fikk drømmetreff da hun hamret til fra 20 meter. Keeper var sjanseløs på langskuddet til den norske stjernen.

SJANSELØS: Arsenal-keeperen strakk seg så lang hun er, men klarte ikke å hindre Reitens mål. Foto: Steven Paston

Ti minutter senere doblet Ji So-Yun ledelsen til de blå. Også denne gangen var det et vakkert langskudd som smalt i mål.

I finalen venter Manchester City, som overbevisende vant 4-1 over West Ham i den andre semifinalen. Finalen spilles på Wembley 15. mai.

Åpnet opp om utfordrende 2021: – Virkelig tøft

Tidligere søndag publiserte den britiske avisen The Guardian et intervju med Reiten, hvor hun forteller om utfordringene hun møtte i 2021.

– Det året var vanskelig på mange måter. Jeg trøblet med skader. Jeg var isolert her, langt unna både familie og venner, samtidig som vi spillere ikke kunne møte hverandre. Det var virkelig en tøff tid, sier 27-åringen til avisen.

Under den tøffeste perioden viste lagvenninnene seg som gode støttespillere også utenfor fotballbanen.

– Jeg setter pris på samtlige i laget. De er lagvenninner, men de er også mine venner. I fjor følte jeg det som om at de var familien min. Vi tok vare på hverandre og de var der for meg. Det var tøft, men jeg er veldig glad for at jeg spiller på et lag med så mange utrolige mennesker, sier Reiten til The Guardian.

Maren Mjelde satt på benken hele kampen, mens Frida Maanum fikk de siste 30 minuttene for Arsenal.