Nederlandsk solotriumf i Paris-Roubaix

Ineos Grenadiers-rytter Dylan van Baarle gikk solo med drøyt to mil igjen til mål. Nederlenderen holdt unna og tok lagets første seier i Paris-Roubaix.

Det var ingen nordmenn med i finalen av rittet. Alexander Kristoff ble beste nordmann på tolvteplass da han kom inn drøyt 4,5 minutter bak van Baarle.

– Beste norske er alltid bra når det er så mange gode nordmenn med, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Anders Skaarseth ble beste Uno-X-rytter på 27. plass. Lagkamerat Rasmus Fossum Tiller måtte bryte med det som trolig var et kragebeinsbrudd.

– Det var en tøff dag. Jeg har ikke helt oversikten. Det var litt kaos generelt, men et sinnssykt løp, sier Skaarseth til TV 2.

Edvald Boasson-Hagen kom på 38. plass, sju munutter etter van Baarle, etter både velt og punktering.

– Det var to våte flekker der ute, og jeg klarte å treffe begge, sier Boasson-Hagen til TV 2.

Klappende tilskuer ødelegger

Det dannet seg et sterkt brudd med blant andre Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), men da det gjensto 60 kilometer igjen til mål og utbryterne hadde fått et forsprang på om lag to minutters forsprang, satte Jumbo-Visma seg foran og startet på et voldsomt hardkjør for å hente inn bruddet.

Hardkjøret gjorde at favorittgruppen gikk i oppløsningen. Mens ryttere som Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) kom med den fremste gruppen, satt de to gjenværende norske håpene, Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) og Anders Skaarseth (Uno-X) igjen bak.

Med 23 kilometer igjen til mål satte Wout van Aert inn støtet som gjorde at han fikk ristet av seg erkerivalen Mathieu van der Poel. Med seg i sin nye gruppe fikk han Stefan Küng (Groupama-FDJ) og Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), men omtrent samtidig ble rittet avgjort i gruppen foran. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) stakk fra tetgruppen og gikk solo i front.

Matej Mohoric og Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) tok opp jakten på Dylan van Baarle, men det var ingenting å gjøre med nederlenderen. Med åtte kilometer igjen gikk Lampaert i brosteinen etter å ha blitt hektet i en tilskuer, og både Lampaert og Mohoric ble en del av gruppen som kom opp bakfra.

I spurten om pallplassene ble det andreplass til Wout van Aert foran Küng.

