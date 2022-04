Tiller ute av Paris-Roubaix med trolig kragebeinsbrudd

Uno-X-rytter Rasmus Fossum Tiller måtte bryte det prestisjetunge endagsrittet Paris-Roubaix med det som trolig er et kragensbrudd han pådro seg i en velt.

Velten skjedde like før feltet skulle inn på det første brosteinspartiet, og flere stjerner var involvert. Blant dem var Tiller, som ble liggende på siden av veien etter å ha gått i bakken.

Sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, kunne noen minutter senere opplyse til TV 2 at 25-åringen trolig har pådratt seg et kragebeinsbrudd og må dermed stå av resten av rittet. Tiller er en av Uno-X-lagets største stjerner.

– Det er synd for Rasmus Fossum Tiller og en trist avslutning på vårsesongen for ham og Uno X. Han har hatt en strålende vårsesong, og vist er solid løft fra tidligere. Han har hatt en kjempebra utvikling etter at han kom tilbake til Norge og inn i Uno X etter årene i Dimension Data, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggesytad.

Endagsrittet i Frankrike er årets tredje av de fem monumentene i sykkelsporten, og et stort mål for en formsterk Alexander Kristoff, som nylig vant endagsrittet Scheldeprijs.

Nordmannen er en av outsiderne til å gå til topps i det prestisjetunge monumentet i Frankrike søndag.

