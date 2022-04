Vegvesenet med klar oppfordring før hjemturen

Vegtrafikksentralene over hele landet melder om liten pågang på veinettet, men én landsdel skiller seg ut. Nå kommer vegoperatøren med en klar oppfordring til bilistene.

Første påskedag er vanligvis en utfartsdag for dem som ønsker en dag hjemme før hverdagen vender tilbake. Nå ser det ut til at folk velger å utsette turen hjem på grunn av fint vær over hele landet.

– Det går veldig fint, men trafikken er økende nå. Så for påsketuristene som kommer ned fra Øyer og Hafjell på E6 er det økende trafikk og stedvis køer ned til Mjøsbrua, sier vegoperatør Trude Lindstad hos Vegtrafikksentralen Øst.

Hun forklarer at de også ser økende trafikk fra folk som kommer fra Trysil, og at dermed er noe kødannelse inn mot Elverum.

– Det vil bli en økning utover på riksvei 7 forbi Hønefoss, for de som kommer ned fra Hallingdal og Valdres. De møtes jo der og det er en flaksehals. Så det er en del forsinkelser fordi som skal mot Sandvika.

Klar oppfordring

Vegoperatør Andreas Larsen hos Vegtrafikksentralen i sør forteller at bilister allerede nå må påberegne en time forsinkelse mellom Hønefoss og Sandvika. Han sier samtidig at kjøreforholdene er fine.

– Det er sol og pent vær over hele Sør-Norge.

Lindstad oppfordrer folk som kjører hjem fra påskefjellet til å ligge i køen og unngå forbikjøringer.

– Det er fint kjørevær og tørre veier, og det er ikke noen alternative ruter. Så unngå unødvendige forbikjøringer. Det tjener man lite på og du utsetter mange for fare.

– Folk utsetter turen

På Vestlandet og i Midt-Norge opplyser vegoperatørene at de ikke ser noen tendenser til økende trafikk.

– Det blir nok mest i morgen, enn så lenge går det greit. Det er ikke noe trafikk av betydning, sier Brynjar Robertson i Vegtrafikksentralen Vest.

Han peker på at det er mulig at de vil se at trafikken tar seg opp i 16-tiden.

I Nord-Norge er det er fine forhold på veiene, og Kristin Storø ved Veitrafikksentralen forteller at de ikke ser noen økning i trafikken.

– Det virker som at folk utsetter turen fordi værforholdene er bra. Litt trafikk er det, men det er ikke det store trøkket. Det øker nok litt på senere i dag, ellers fine og bare veier.

Hun sier det kan bli litt pågang på ferjeavgangene når trafikken for alvor drar seg til.

– Man bør regne ekstra tid hvis man skal rekke en ferjeavgang, spesielt på E6-ferjene. Vi har ikke noen tilbakemeldinger fra rederiene om stor pågang ennå, men folk bør regne ekstra tid for å være sikre. Det er greie forhold så langt, sier Storø.