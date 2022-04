Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Takker for en flott spalte! Så var det snart dags for kjerra på EU kontroll igjen. En rustfri VW Caddy 1,2 TSI 2013-modell i meget god stand med 78.000 km. Har så langt aldri hatt noen problemer med bilen og har følgelig vært godt fornøyd med den.

Har nylig ettermontert LED-nummerskiltbelysning. Bedre opplysning av skilt, mindre varmegang og benytter mindre strøm. Bare fordeler, slik jeg ser det.

Min kjære arbeidskollega (som tror han har greie på bil) hevder bestemt at bilen IKKE kan EU-godkjennes da bilen ikke er typegodkjent for dette. Dessuten er E-godkjenning av pæren usikkert. Får jeg virkelig mangel på EU-kontroll på grunn av dette?

Benny svarer:

Heisann – hyggelig at du liker spalten vår. Alltid koselig å få slike tilbakemeldinger.

Så til spørsmålet ditt:

Jeg har lagt merke til at flere og flere biler kjører rundt med LED-skiltlys. Det er en trend som har vart en stund nå. På en del biler er det jo rene flomlyset, på andre litt mer diskrét. Det er med andre ord flere varianter ute og går her.

Om du har byttet komplett skiltlampe til en med LED og som er E-merket, hvilket er et krav til bilens lysutstyr i Norge, er dette lovlig. Mange er nok ikke klar over dette med E-merking. Og ikke alle som selger dette som tilbehør er like seriøse.

Eksempel på sett med skiltlys med LED-dioder.

Er de ny skiltlampene dine derimot ikke E-merket, eller du har satt inn LED-pærer i lamper som i utgangspunktet skal ha glødepærer, er det ikke lovlig, slik jeg tolker regelverket.

Da kan du få mangel på EU-kontrollen, hvis det blir oppdaget.

Finnes verre forbrytelser

En annen utfordring med ettermontering av billige LED-lamper er at de ofte gir feilmelding på dashbordet / pærevakten – da de ofte ikke har innebygget canbus.motstand. Lyser pærevakten, gir også dette mangellapp.

Det blir som så ofte før: Gjør man det riktig og bruker godkjente lamper, så skal dette normalt ikke by på problemer. Tar man lettvinte billig-løsninger, ja – så er det ikke sikkert at det blir så billig likevel.

Man behøver riktignok ikke lete lenge for å finne verre forbrytelser enn å tukle litt med skiltlysene på bilen sin. Ofte blir det nok heller ikke oppdaget av kontrollørene om de lyser opp skiltet og pærevakten ikke varsler feil.

Jeg er helt enig i argumentene du nevner for LED-belysning. På den annen side er jeg ikke helt sikker på om jeg hadde giddet å ta bryet med å bytte til noe som potensielt kan gi meg trøbbel. Med overhengende fare for å høre gammel og kjedelig ut, tror jeg faktisk jeg ikke ville tuklet noe med dette på min egen bil, så lenge det som var der fungerte som de skulle.

Ønsker deg lykke til både med EU-kontrollen, fortsett å ta godt vare på VW-en din!

