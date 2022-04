Ekspert: To faktorer som øker Russlands kampvilje

Russlands invasjon av Ukraina er inne i sin åttende uke, og fredag takket landets president Volodymyr Zelenskyj folket for å ha holdt ut i 50 dager.

– 50 dager med forsvar er en bragd. En bragd som deles mellom millioner av ukrainere, sa han i sin daglige tale.

I løpet av denne tiden har den strategisk viktige byen Mariupol blitt hardt rammet og nesten konstant vært under angrep. Hundretusener av innbyggere har måttet flykte fra hjemmene sine, mens de som er igjen har liten tilgang på vann, mat og medisiner.

HARDT RAMMET: Havnebyen Mariupol har vært under beleiring av russerne i flere uker. Byen er så å si jevnet med jorden. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Flere ganger har Russland hevdet å ha kontroll over byen, men ukrainske styrker har holdt stand. Søndag morgen har de gjenværende forsvarsstyrkene fått et ultimatum om å legge ned våpnene.

– Det er jo et drama og en tragedie som utspiller seg. Det er dessverre en konvensjonell krig som føres på den vanlige russiske måten med tungt artilleri, og nå med mer missiler og mye mer intensivering. Mariupol vil jo sannsynligvis falle innen veldig kort tid.

Det sier Professor Janne Haaland Matlary ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er blant annet sikkerhets- og forsvarspolitikk.

VILJE: Professor Janne Haaland Matlary sier at det er to faktorer som gjør at russerne vil kjempe hardt og brutalt fremover. Foto: Heiko Junge / NTB

– Planlegger å vinne for enhver pris

I et eksklusivt intervju med CNN sa Zelenskyj denne helgen at det er en reell sjanse for at Putin kan bruke atomvåpen. Dette er noe som har skapt frykt, helt siden Putin varslet at han hadde satt landets atomvåpen i beredskap i begynnelsen av invasjonen.

I et intervju med TV 2 forklarer Matlary at Vesten ikke bør frykte at Putin vil bruke atomvåpen. Dette er bare trusler, mener hun.

– Det gjør jo det at hvis Russland ikke oppnår sine mål i Ukraina med konvensjonell krig, vil det være mer risiko for bruk av taktiske atomvåpen, som er mindre atomvåpen og er utviklet de seneste årene.

Nina Khrusjtsjova er oldebarnet til den tidligere sovjet-lederen Nikita Khrusjtsjov, samt professor i internasjonale anliggender i USA. Hun advarer i et intervju med BBC at Kreml kan se på bruk av taktiske atomvåpen som et alternativ.

– Jeg tror denne krigen virkelig er en som Putin planlegger å vinne, og planlegger å vinne for enhver pris.

– Hvis han trenger å erklære seier og muligens trenger å bruke taktiske atomvåpen. Jeg forutsier det ikke, men det kan det være et av alternativene russerne kan være forberedt på å bruke.

– De ukrainske soldatene kjemper med ryggen mot veggen

– Viljen vil være stor

I starten av april begynte de russiske styrkene nord i Ukraina å trekke seg tilbake, for å omgruppere til områder øst i landet. Lørdag sa guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk at Russland har plassert titusenvis av soldater i Øst-Ukraina med tanke på en offensiv om kort tid.

I den siste etterretningsoppdateringen fra Storbritannia opplyser forsvarsdepartementet at til tross for at Russland fortsetter å omdisponere styrker til det østlige Ukraina, forblir deres «endelige mål det samme».

– De er forpliktet til å tvinge Ukraina til å forlate sin euro-atlantiske orientering og hevde sin egen regionale dominans.

OFFENSIV: En mann i sentrum av Mariupol den 14. april. Nå ventes en ny stor offensiv i Øst-Ukraina. Foto: Alexander Nemenov / AFP / NTB

Samtidig har Russland varslet at angrepene på Kyiv intensiveres som reaksjon på «terrorangrep» fra ukrainsk side. De viste til påståtte angrep på russisk side av grensen, som Ukraina benekter, og at flaggskipet «Moskva» sank.

– Jeg tror synkingen av skipet «Moskva» og det at man ikke klarte å ta Kyiv som planlagt, gjør at den russiske viljen til å krige hardt og brutalt fremover vil være stor, sier Matlary.