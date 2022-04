Kvinne ble funnet død lørdag: – Holder alle hyoteser åpne

Søndag opplyser politiadvokat Geir Wangensten-Øye at den avdøde er en voksen kvinne, men identiteten er fremdeles ikke fastslått.

– Vi har en aning om hvem det er, opplyser politiadvokaten.

Kvinnens identitet og dødsårsak blir først klart når den foreløpige obuksjonsrapporten foreligger etter påske. Ifølge politiadvokaten har det vært noe kontakt med de antatt pårørende.

Alle hypoteser åpne

Hvordan kvinnen døde og hvordan hun havnet på Hovedøya er fortsatt usikkert, og politiet har ikke noe bilde av hva som har skjedd.

– Vi etterforsker bredt, og tar stilling til det når vi mottar obduksjon, sier Wangensten-Øye.

Foreløpig mener politiet det kan tyde på at det har skjedd en ulykke, men politiadvokaten bekrefter at det fortsatt er åpent om dødsfallet eventuelt kan skyldes en kriminell handling.

– Vi har alle hypoteser åpne, opplyser han.

Ikke oppklart

Det var lørdag formiddag, like over klokken 12, at en kvinne ble hentet opp av vannet etter at nødetatene ble varslet av forbipasserende.

– Personen ble funnet av forbipasserende, livløs. Vi vet ikke hvor lenge vedkommende har ligget i vannet, men det er ikke kjempelenge, opplyste operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, lørdag.

Kvinnen ble erklært død kort tid etter at ambulanse ankom stedet.

Verken båt eller ting på land kunne peke politiet i retning av hva som hadde skjedd kvinnen, og til tross for omfattende søk både i vann, på land, og fra luften, ble det ikke funnet noe som kunne oppklare spørsmålet.