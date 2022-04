Kristoff ble lang i maska da den hemmelige Roubaix-planen ble avslørt

Se Paris-Roubaix på TV 2 og Play søndag fra kl 10.45.

Når starten på den 119. utgaven av «Dronningen av klassikerne» vinkes igang i Compiegne søndag formiddag stiller 34-åringen på startstreken for 11. gang. Han har aldri blitt bedre enn nummer ni, men nevnes likevel blant favorittene i år.

Grunnen til det er den råsterke seieren i Scheldeprijs i forrige uke, der han syklet solo til mål.

– Jeg har blitt snakket opp her før, men ikke gjort det så bra. Men jeg har følt meg bedre og bedre de siste årene på brosteinen, så jeg håper å forbedre min beste prestasjon herfra, sier han til TV 2 når vi møter ham dagen før dagen.

Frykter nivået

Kristoff er full av selvtillit og i strålende humør på lagpresentasjonen i Compiègne. Han mener at dette - på papiret - er et ritt som bør passe ham bra, men understreker samtidig at han frykter at nivået blant de aller beste er et lite hakk for høyt for ham.

Han går derfor med en tanke om å prøve et aldri så lite stunt som kan skaffe ham en fordel foran det 257 km lange rittet, der det venter 30 brutale brosteinspartier.

– Jeg har en liten vri, men den er hemmelig, sier han.

– Hvorfor holde det hemmelig?

– Fordi det da ikke vil være en hemmelighet lengre. Vi får heller snakke sammen etter løpet, svarer han og legger til:

– Det er ikke så spesielt, men da kan jo dere tenke og lure litt, da.

Avventer avgjørelse

Til ristefesten i Frankrike stiller rytterne med spesialtilpassede sykler. Men først skal de rulle over nesten 100 km på asfalt før underlaget skifter karakter.

– Han har en plan om å kjøre med vanlig sykkel de første 80-90 km. Men han kan ikke vente for lenge opp mot brosteinen før han skifter sykkel, for da er det en voldsom kamp om posisjonene. Om han lykkes med denne planen så sparer han en del krefter som kan være verdifullt mot slutten av rittet, avslører TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen, som har lusket rundt i kulissene for å «avsløre» Kristoffs hemmelighet.

På spørsmål om sykkelbytte underveis er trikset han skal dra opp fra ermet, blir Kristoff sjeldent stille.

– Vi får se, svarer Kristoff før han tar en lang pause.

– Har du tyvtittet på sykkelen min?, spør han deretter.

En slik taktikk er imidlertid risikofylt. Det er ikke tillatt å ha hjelpere langs veien som står klar med en sykkel. Kristoff må i så fall svinge ut i veikanten og vente på lagbilen. Før han deretter tar opp jakten på feltet foran.

– Hvis man kjører på en sykkel som ikke er stilt inn for brosteinen, så sliter du om du kommer inn der og ikke rekker å bytte sykkel før brosteinen starter. Det er en risiko å ta, forteller Kristoff.

– Vi har ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. De siste årene har jeg ikke byttet sykkel. Det har funket greit, men jeg har aldri vunnet. Så kanskje er tiden inne for å gjøre noe annet, sier Stavanger-mannen.

– Gambling!

Dag Otto Lauritzen er tydelig på at dette vil være gambling, men:

– Han må gamble for han har lyst på et godt resultat. Han har niende- og tiendeplass som sine beste resultater herfra. For en rytter som Kristoff så er ikke det noe å trakte etter. Han satser på seier, sier TV 2s sykkelekspert.

– Jeg håper å forbedre min beste prestasjon, som er nummer ni. Da er man ikke langt unna å kunne vinne, sier Kristoff - som ble nummer 14 under gjørmefesten i Paris-Roubaix i fjor.

– Synes du TV 2 er gode til å avsløre hemmeligheter?

– Kanskje. Jeg vet ikke hvordan du gjettet dette. Kanskje det er vrien jeg snakket om. Du får se.