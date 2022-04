Brann-fansen hatet ham. Nå vil Flo gjøre livet surt for dem igjen

Se Brann-Sogndal på TV 2 Play fra klokken 19.55 lørdag!

Lørdag barker Brann og Sogndal sammen til et skikkelig vestlandsderby. Det blir Tore André Flos første tur til Brann Stadion som trener.

– Ja, det blir spesielt, for jeg synes det er en kjempekul plass og klubb. Alle synes det er spennende å spille for og mot Brann, sånn var det i alle fall for meg. Det er et sånt trøkk rundt klubben, sier Tore André Flo til TV 2.

Koket rundt Brann vet stryningen alt om. I 1997 ble den tidligere Brann-spilleren hatobjekt nummer én i Bergen.

Spissen hadde hamret inn mål for de røde både i hjemlig serie og i den gamle cupvinnercupen. Spissen var en populær mann på Brann Stadion, så hvorfor vendte supporterne ham ryggen?

HERJET: Tore André Flo scoret 30 mål på 48 opptredener for Brann. Her fra åttedelsfinalen i cupvinnercupen mot PSV i 1996. Foto: Marit Hommedal

Hatet av sine egne: – Forståelig

Prestasjonene til Flo i cupvinnercupen gjorde at Fotball-Europa siklet etter stryningen. Chelsea fikk til slutt napp sommeren 1997, men Brann fikk kun småpenger for storscoreren, noe som fikk folk til å reagere.

Årsaken til at klubben fikk lite penger for Flo var Bosmanndommen som hadde kommet halvannet år tidligere. Det nye regelverket gjorde at spillere kunne forlate klubber gratis da kontraktene gikk ut, uten at den gamle klubben hadde krav på kompensasjon.

Brann-supporterne mente Flo utnyttet det ferske systemet for å forlate klubben. Brann gikk glipp av millioner. Fansen ble rasende.

– Det var vel forståelig det, på en måte. De vil jo klubben sitt beste. Det var så rart med den Bosmandommen som kom inn... Det var jo en forandring for alle. Det var ikke sånn jeg skulle ønske at det gikk for seg, men jeg hadde muligheten til å reise til Chelsea, og den ønsket jeg å ta, sier Flo.

PREGET: Tore André Flo synes det var leit å forlate Brann på måten han gjorde, men sier at han måtte gripe Chelsea-muligheten. Foto: TV 2

Brann fikk snaue tre millioner kroner fra Chelsea. Flo betalte også Brann 750.000 kroner av egen lomme for å få overgangen i boks.

– Jeg må påpeke at det ikke var et tapsprosjekt for Brann å ha meg.

Mange hevdet at Brann gikk glipp av minst 36 millioner kroner i forbindelse med Flo-overgangen. Tre år senere, i 2000, ble spissen solgt fra Chelsea til Rangers for 161 millioner kroner.

TIL ENGLAND: Tore André Flo spilte tre sesonger i Chelsea før han gikk til skotske Rangers for flere titalls millioner. Her med Dennis Wise og Gianfranco Zola etter at de blå vant cupvinnercupen i 1998. Foto: KAI PFAFFENBACH

Møtt med «Hore André»-banner

I 2005, åtte år etter overgangen til England, returnerte Flo til Brann Stadion. Som Vålerenga-spiller. Den høyreiste stryningen fikk en øredøvende pipekonsert mot seg fra Brann-supporterne da han ble byttet inn. På Store Stå var det blant annet et banner det sto «Hore André» på.

– Det hadde nok litt med at det var akkurat Vålerenga jeg spilte for. Jeg hadde jo vært i utlandet en stund og blitt mer hardhudet, og sånne ting er litt av det som hører med i fotballen. Det kan virke som det er personlig, mer enn det egentlig er.

– Men hatet og meldingen var jo rettet personlig mot deg? Gikk det ikke innpå deg?

– Nei, det tenkte jeg ikke på. Jeg hadde vært med i gamet såpass lenge, og jeg lærte meg fort å ikke ta sånne ting personlig. De støtter selvfølgelig laget sitt og vil alltid laget sitt det beste, sier Sogndal-treneren.

– Jeg er glad i både Brann og Bergen, selv om det fortsatt er folk i Bergen som ikke har glemt Chelsea-overgangen.

KUNNE JUBLE: Brann-supporternes meldinger mot Tore André Flo hjalp ikke nevneverdig. Vålerenga vant 2-1 på Brann Stadion i juli 2005. Foto: Kyllingmark, Chris

Vil gjøre livet surt for Brann igjen

Flo sier han har til gode å få meldinger etter seg på gaten fra irriterte Brann-supportere. Han sier meldingene kun har kommet på kamper.

48-åringen påpeker han fortsatt har god tone med Brann, 25 år etter han forlot Bergen.

– Det er en fantastisk klubb. De bidrar til mer blest rundt Obos-ligaen, klart det. Det er moro med entusiasmen, da som nå. De som ønsker et proffliv på høyt nivå får inntrykk om hvordan det er når man spiller for Brann.

Brann vant seks minutter på overtid

Flo ønsker imidlertid ikke at Brann-supporterne skal gå fornøyde hjem fra Brann Stadion lørdag kveld.

– Nei, det gjør jeg ikke. Den kampen kan bortesupporterne få lov til å smile mest, sier Sogndal-treneren, og ler.

– Jeg tror det skal bli en jevn og god kamp, altså. Vi har start godt vi også, begge har sju poeng. Vi vet jo at Brann er ganske god, men vi skal ha troen nok på oss selv til at vi kan ta de.

