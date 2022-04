Lennart «Lelle» Hegland er død

Det bekreftet sønnen Rickard Segerman til Aftonbladet.

Hegland sovnet inn etter kort tids sykdom.

Bassisten fra Stockholm startet et band i 1963 sammen med kompisen Christer Pettersson, som han møtte mens de avtjente verneplikten. Etter hvert fikk bandet flere medlemmer og The Hep Stars var et faktum. Gruppen fikk sitt gjennombrudd i 1965 med låter som «Cadillac» og «Farmer John» og var på midten av 1960-tallet en av de mest populære gruppene i både Norge og Sverige.

Deres aller største hit var antikrigssangen «I natt jag drömde», med svensk tekst av Cornelis Vreeswijk.

Benny Andersson fra ABBA var tidligere medlem av gruppen. Det var i Hep Stars at Andersson startet sin artistkarriere.

Andersson skrev den høyst elskede, men også noe beryktede sangen «Sunny Girl» på et hotellrom i Kongsvinger i 1966. Gruppen spilte så inn sangen med de berømte ordene «she is domestic, she is property» i Stockholm.

Sangen ble senere endret til teksten «she is fantastic, she is beautiful».

På slutten av tiåret sluttet flere medlemmer i bandet, og til slutt var Hegland den siste som var igjen av den opprinnelige besetningen. Hep Stars ble oppløst i 1973, men Hegland fortsatte musikkarrieren.

På slutten av 1990-tallet ble han rammet av en hjerneskade som påvirket hukommelsen og evnen til å snakke.