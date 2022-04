Svensk politisjef om opptøyene: – Dette er noe annet

– Vi har sett voldsomme opptøyer tidligere, men dette er noe annet.

Det sier den svenske rikspolitisjefen Anders Thornberg om angrepene mot svensk politi i en pressemelding.

Han får støtte av den svenske reporteren Åse Stibner hos TV 4. Hun sier til TV 2 at hun ikke kan huske å ha sett liknende tilstander.

Opptøyene oppsto i forbindelse med at den danske høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan reiste til Sverige for å gjennomfører koranbrenning.

– Har aldri sett noe liknende

Paludan brant langfredag to eksemplarer av koranen i Rinkeby. Planen om å brenne enda en koran i byen Örebo ble avlyst som følge av de voldsomme demonstrasjonene som fant sted.

Stibner sier det er forståelig at folk ønsker å vise misnøye med Paludans politiske holdninger.

– Han er blant annet dømt for å ha slått en politibetjent, og har et veldig rasistisk partiprogram. Det at folk ønsker å gå ut og demonstrere mot han er helt legitimt å gjøre, men det som har skjedd de siste dagene.. sier hun, og legger til:

– Jeg må si, jeg har vært reporter i 40 år og vært på mange demonstrasjoner, men jeg har faktisk aldri sett noe liknende; hvor politiet evakuerer såpass raskt under enorm steinkasting.

LANDSKRONA: I Landskrona er det store uroligheter lørdag kveld. Foto: Johan Nilsson/TT/NTB

– Ekstremt grove forbrytelser

Lørdag skulle Paludan brenne enda et eksemplar av koranen i Landskrona. Politiet valgte å flytte markeringen til en avsidesliggende plass utenfor Malmø.

Her startet demonstrasjonen rolig rundt klokken 17, ifølge VG. Et par timer senere er situasjonen en helt annen.

En bil skal ha kjørt inn i et gjerde, men uten å ha klart å kjøre det ned. Føreren av bilen er pågrepet.

MALMØ: Politiet pågriper en person etter at vedkommende prøvde å kjøre ned en sperring ved Skånegården i Malmø. Foto: Johan Nilsson/TT/NTB

En dansk journalist har blitt angrepet og sparket, melder Aftonbladets journalist på stedet. Det meldes også om at en kvinne er skadd etter hun fikk en stein i hodet. Kvinnen blir tilsett av ambulanse på stedet.

Aftonbladet opplyser om at det foregår steinkastingen mot politiet lørdag også. Siden torsdag har minst 16 politibetjenter blitt skadet som følge av opptøyene.

– Dette er ekstremt grove forbrytelser som de siste dagene har vært rettet mot politiet og andre blålyspersoner. Flere deltakere i opptøyene har fokusert på å angripe og alvorlig skade politi- og politiets eiendommer, det har vært en likegyldighet til livene til mine ansatte og andre, sier rikspolitisjef Anders Thornberg i en uttalelse.

– Det er en grov vold som er rettet mot liv og eiendom, spesielt mot politifolk.