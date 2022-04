– Putin kan stikke rakettene sine opp der solen ikke skinner

Kharkiv, Ukraina (TV 2): Innbyggerne i Ukrainas nest største by, Kharkiv, lever med et regn av russiske granater og missiler.

Det første som møter oss når vi kommer inn i nabolaget er synet av en fortvilet og sjokkert kvinne. Hun som stikker hodet ut av vinduet. Glasset er borte, bare noen biter henger igjen i rammene.

BLÅST UT: Vinduene ble blåst ut i hus, flere hundre meter fra bygget som ble truffet av missilet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Nabolaget vi er på vei inn i har for kort tid siden blitt rammet av en voldsom eksplosjon. Brannmannskaper jobber med å slukke flammene. Biler står utbrent i gatene.

STORE SKADER: Ødeleggelsene kan sees flere hundre meter oppover på begge sider av gaten. Foto: Bent Skjærstad

Alt er rasert

Gjenstander som har blitt blåst ut gjennom vinduene på bygget som ble truffet av missilet ligger spredt utover i gaten.

Området som er rammet ligger midt i sentrum av Ukrainas nest største by, Kharkiv. Her er det leiligheter, kafeer og butikker. Alle bygninger i gaten er rammet. Utenfor en av dem møter vi Aleksey. Han har mistet levebrødet sitt i angrepet.

– Det er forferdelig. Alt er ødelagt. Dere kan få se inne, sier han og tar oss med inn i skobutikken.

Hele fasaden er ødelagt av trykkbølgen.

RAMMET: Skobutikken til Aleksey fikk store skader etter angrepet. Foto: Bent Skjærstad

Sko ligger slengt veggimellom, hyller er revet av veggene og møbler er knust. Aleksey kan ikke skjønne hvorfor butikken hans og dette området er et mål for russiske missiler.

– Det er bare butikker og matmarkeder her. Ingenting annet, sier Aleksey.

Er rasende på Putin

To mennesker ble drept og 18 skadet i angrepet. Når man ser de voldsomme skadene og tenker på hvor mange mennesker som bor her, er det nesten utrolig at ikke flere menneskeliv gikk tapt.

JOBBER PÅ SPRENG: Brannmannskapene i Kharkiv slukker branner etter angrep hver dag. Foto: Bent Skjærstad

Menneskene som bor her er rasende på Putin og russerne.

Når vi går rundt og ser skadene det russiske missilet har forårsaket, er det egentlig utrolig at ikke flere ble drept i angrepet. De som bor her er rasende på Putin og russerne.

– Se hva de gjør! Det er ikke mennesker, det er dyr. De er verre enn fascister, mye verre, sier en av beboerne i en boligblokk som har fått store skader.

– Min mor bodde her under 2. verdenskrig. Og selv nazistene var ikke så brutale, fortsetter han.

Klar melding

En eldre mann, Alexander, kommer bort til oss og ber oss fortelle verden om hva som skjer i Kharkiv. Han er rasende på Putin og krigen han har startet.

– Dere må sende en melding til Russland! Putin kan stikke rakettene sine opp der solen ikke skinner, sier Alexander med sint og dirrende stemme.

RASENDE: Ukrainske Alexander er rasende for krigen Putin fører mot Ukraina. Foto: Bent Skjærstad

Invitert inn

I blokken som ligger tvers over gaten for bygget som ble truffet av missilet, ser vi en kvinne på en av balkongene.

STORE SKADER: Blokken Tatjana (73) bor i, har fått store skader i eksplosjonen. Foto: Bent Skjærstad

Vi snakker til henne, og hun forteller oss at hun heter Tatjana og er 73 år gammel. Hun ber oss komme opp i leiligheten for å se.

I trappegangen opp ser vi hvordan trykkbølgen har blåst gjennom hele blokken Tatjana bor i. Selv vinduene på baksiden er ødelagt.

Mannen hennes, Dimitri, slipper oss inn. Alt i leiligheten deres er blåst over ende. Tatjana og mannen var heldig. De var i gangen da det smalt.

– Hvis jeg var her ville jeg vært begravet, sier Tatjana og peker rundt i stuen som er endevendt og full av glasskår.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde, men når jeg rydder her, skjønner jeg det.

De eneste synlige skadene hun har er noen skrubbsår på armene.

TØFF: Tatjana er en tøff dame, og har ikke planer om å flytte på seg selv om leiligheten hennes er rasert. Foto: Bent Skjærstad

– Jeg hører ikke på det ene øret, men ellers er jeg ok, forteller Tatjana oss.

Ingen planer om å flykte

Det er bare litt over en time siden eksplosjonen, men hun har allerede ristet sjokket av seg og har begynt å rydde.

– Vi er optimister, hva skal vi gjøre? Skal vi legge oss ned og gråte eller løpe rundt i panikk? Det som har skjedd, har skjedd, sier 73-åringen.

RASERT: Slik ser det ut på kjøkkenet i en av leilighetene som ligger tvers over gaten fra bygningen som ble truffet av et russisk missil. Foto: Bent Skjærstad

I blokken vi er inne i bor det over 200 mennesker. Beboerne viser oss rundt i flere etasjer, og alle leilighetene ser like ille ut.

Men de som bor her er tøffe og langt i fra lettskremte. Byen de bor i har blitt angrepet hver dag siden krigen startet for snart to måneder siden. Og nå har også nabolaget deres blitt rammet hardt. Men her har de allerede begynt å rydde opp, dekke til de knuste vinduene og sørge for at de kan bli boende.

– Vi har strøm, vi har gass. Vann er også her. Det ville vært fint å få reparert vinduene. Men vi overlever dette, sier Tatjana til oss.