Måltørken over for Haaland – scoret i målfest

Erling Braut Haaland hadde gått fem strake kamper uten scoring i Bundesliga. Den statistikken satte jærbuen en stopper for lørdag.

Borussia Dortmund-Wolfsburg 6-1

Etter 37 minutter av hjemmekampen mot Wolfsburg sendte Haaland ballen i nettmaskene. Den norske kraftspissen kunne enkelt sette ballen i mål med høyrefoten på blank kasse etter pasning fra Marco Reus. Det sørget for 5-0 til Dortmund, som kjørte over Wolfsburg før pause.

Haalands scoring var hans første nettkjenning i den tyske toppdivisjonen siden 3-2-seieren over Hoffenheim 22. januar. Siden det har skader og manglende uttelling foran mål sørget for Haalands verste måltørke i Dortmund-drakt.

Haaland scoret riktignok for Norge i landskampene mot Slovakia og Armenia i slutten av mars, men på klubbnivå har scoringene uteblitt.

Før Haaland ga Dortmund 5-0, hadde debutant Tom Rothe, Axel Witsel, Manuel Akanji og Emre Can sørget for komfortabel ledelse for de gulkledde. Det gjorde de i løpet av noen fartsfylte minutter midt i første omgang.

Haalands andre mål var en perle. Julian Brandt spilte ham gjennom og alene med keeper var jærbuen nådeløs.

