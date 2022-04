Pogba hånet av United-fans: – Noen ganger får man som fortjent

Manchester United 3-2 Norwich

Med et kvarter igjen av oppgjøret mellom Manchester United og Norwich lørdag ble Paul Pogba tatt av banen. Da ble franskmannen hånet av egne supportere. Buing, piping og «F*** off, Pogba» var beskjeden fra tribunen.

– Jeg hørte det ikke selv, men jeg ble informert etter kampen. Jeg kan absolutt forstå at fansen er frustrerte, det er vi også, men jeg synes ikke vi skal gå på enkeltspillere. Jeg synes ikke at det er rett eller korrekt, sier United-manager Ralf Rangnick om episoden.

Pogba har lenge vært en omstridt mann på Old Trafford og blant United-supporterne. 29-åringen er på utgående kontrakt i klubben, etter seks sesonger som ikke har levd opp til forventningene.

BUET PÅ: Paul Pogba fikk høre det av Manchester United-supportere da han ble byttet ut og da han gikk til spillertunellen etter kampen mot Norwich. Foto: Martin Rickett

Trevor Morley sier han forstår reaksjonen fra United-supporterne på Old Trafford:

– Jeg skjønner det. Supporterne betaler pengene, det handler om supporterne, og Pogba signerer ikke ny kontrakt. Man snakker om kroppsspråk... Han har ikke vært en stor suksess i United, enda han har talentet til å være det. Det høres ut som han vil vekk, oppsummerer Morley, og legger til:

– Det er ikke fint å bli fortalt av tusenvis av folk at man skal «f... off», men noen ganger får man som fortjent. Man kan ikke si at fansen tar feil. Det er en grunn til at supporterne synger det de synger.

TV 2s eksperter uenige om Pogba-episoden

– Det er noe råttent med klubben

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener at Pogba-situasjonen er et eksempel på at ting ikke er som det skal i Manchester United. Han mener det er for mange spillere, som har gjort det bra andre plasser, som ikke lykkes i klubben.

– Jeg mener det blir for enkelt å bare peke på Pogba og bruke f-ordet mot ham. Selvfølgelig, han kunne hatt annet kroppsspråk, gjort andre intervjuer... Det er klubben United det er noe råttent med. Det er få spillere som kommer til United og blir bedre og bedre, sier Amankwah.

Morley kjøper imidlertid ikke argumentet til sin kollega i studio.

– Det er jeg ikke enig i. Jeg synes ikke man kan skylde på klubben for Pogbas prestasjoner. Jeg skjønner hva du sier med strategi og så videre, men som vi snakket om tidligere: Pogba har alt. Han har fart, styrke, ferdigheter, det offensive, defensive... Han har underprestert for Manchster United. Klubben kan ta litt av skylden, men Pogba må se seg selv i speilet.

SMELL: Paul Pogba måtte bytter ut mot Norwich lørdag. Her fra en smell like før byttet. Foto: CRAIG BROUGH

Tror Pogbas tid i United er over

Pogba har som nevnt kontrakt ut sesongen, og lite tyder på at franskmannen kommer til å forlenge den. Morley tror Pogbas tid på Old Trafford er over.

– Det er en mulighet for at det kommer en ny manager inn som har lyst å beholde ham og vil overtale ham. Jeg tror ikke det vil skje, men det er jo en mulighet, sier Morley.

Amankwah mener at Pogba bør se seg om etter nye muligheter.

– Hvis jeg hadde vært Pogba, så er jeg usikker på om han vil spille for United. Som lag så går de jo ingen steder. De få gangene de kommer til Champions League, så er de ikke i nærheten. De er ikke på nivået med Manchester City og Liverpool.