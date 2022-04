Ronaldo-hat trick tente Champions League-håpet

Crisitano Ronaldo (37) scoret tre mål da Manchester United slo Norwich lørdag. Etter at både Arsenal og Tottenham snublet er Champions League-håpet igjen tent på Old Trafford.

Manchester United 3-2 Norwich

Se Ronaldos frisparkperle øverst!

Over tusen Manchester United-fans protesterte mot klubbens eiere, Glazer-familien, før kampen mot Norwich. Etter kamp var det imidlertid svært god stemning på Drømmenes Teater.

Det sørget Cristiano Ronaldo for. Den portugisiske superstjernen scoret to mål i førsteomgang før hans frisparkkanon kvarteret før slutt fullførte hat tricket, som sikret 3-2-seier mot Norwich.

Seieren sikret tre viktige United-poeng i kampen om Champions League-plass. Både Arsenal og Tottenham røk på nederlag mot henholdsvis Southampton og Brighton lørdag.

United er nå kun tre poeng bak Tottenham på den avgjørende fjerdeplassen og er á poeng med Arsenal, som har én kamp mindre spilt.

Saken oppdateres.

Ronaldo-show og sjokkutligning

Cristiano Ronaldo scoret en enkelt tap-in til 1-0 etter før portugiseren ruvet høyest i feltet og headet inn Uniteds andre etter halvtimen.

Norwich våknet mot slutten av førsteomgangen og reduserte til 1-2 ved Kieran Dowell. Sju minutter etter pause sjokkerte Norwich igjen og utlignet til 2-2 ved Teemu Pukki, som var hårfint onside og iskald alene med David de Gea.

Like før Ronaldos tredje scoring ble Paul Pogba byttet ut til øredøvende pipekonsert og hets fra tribunen.

Med et kvarter igjen skrittet Ronaldo for å ta frispark fra 25 meter. Portugiseren dundret frisparket i keeperhjørnet, via hanskene til keeper, i stolpen og inn. Hat tricket var hans 50. i karrieren.

Flere mål ble det ikke på Old Trafford, og United tok tre svært viktige poeng.