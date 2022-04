Mané herjet da Liverpool sikret finaleplass i FA-cupen

Liverpool er klar for finalen i FA-cupen etter å ha vartet opp med festfotball på Wembley.

Manchester City-Liverpool 2-3 (0-3)

Forrige helg sørget Manchester City og Liverpool for én av sesongens kamper i Premier League.

Da de møttes igjen denne uken hadde managerne gjort flere rokeringer på lagene, spesielt City-laget var forvandlet.

Én av spillerne som fikk sjansen fra start av Pep Guardiola, var keeperen Zack Steffen. Et valg som skulle vise seg å bli kostbart for de lyseblå.

HÅPET LEVER: Liverpool kan ta fire trofeer denne sesongen. Foto: TONY OBRIEN

– Jeg er veldig glad for å score to mål. Lagprestasjonen er helt fantastisk i dag, sier Sadio Mané i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

Men allerede før kampen stilte flere av Citys supportere klubben i dårlig lys.

Da lagene stilte seg opp for å gi ofrene i Hillsborough-tragedien ett minutts stillhet, var det flere fra City-svingen som valgte å synge. Liverpools supportere svarte med buing.

Det fikk kampens dommer Michael Oliver til å avslutte markeringen før ett minutt var gått. Ifølge Sky Sports har Manchester City fordømt handlingene på det sterkeste.

– Disse folkene representerer ikke det vi står for, sier Pep Guardiola i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

Fredag var det 33 år siden Hillsborough-ulykken kostet 97 Liverpool-supportere livet.

MARKERING: Spillerne markerte før kampstart. Dessverre fikk markeringen en trist slutt. Foto: TONY OBRIEN

For første gang under Jürgen Klopp skal Liverpool spille finale i FA-cupen.

– Jeg er veldig stolt. Jeg synes førsteomgangen er én av de beste laget har spilt under meg. Det var helt utrolig, sier Klopp i et intervju vist på Viaplay,



– Vi slo verdens beste lag, legger tyskeren til.

Gedigen keepertabbe

Liverpool fikk en drømmestart da Ibrahima Konaté kom flyvende gjennom luften og stanget ballen i mål. Franskmannen var nådeløs da han steg til værs på hjørnesparket fra Andy Robertson.

Etter 18 minutter doblet Liverpool ledelsen. Vikarkeeper Zack Steffen rotet det fullstendig til da han bare skulle slå ballen ut av et farlig område.

Keeperen brukte altfor lang tid og Sadio Mané taklet ballen ut av beina hans. En horribel tabbe av keeperen.

– Det var et uhell. Han vil lære av det, sier Pep Guardiola i et intervju vist på Viaplay om den amerikanske keeperen.

Senegaleseren var ikke ferdig. Like før pause sørget han for 3-0 etter en praktfull volley. Dermed kunne Liverpool gå i garderoben med en meget komfortabel ledelse.

PINLIG: Zack Steffen innser hva han nettopp har gjort. Foto: Nick Potts

Grealish tente Citys håp

I andre omgang sto Jesus opp fra de døde. Brasilianeren tente City-håpet da han serverte Jack Grealish. Milliardkjøpet kunne enkelt sette inn reduseringen.

Da kampen gikk inn i overtiden virket det som om at alt håp var ute. Men etter vakkert forarbeid av Riyad Mahrez, kunne Bernardo Silva sørge for Citys andre mål. Dermed ble det hektiske sluttminutter på Wembley.

Liverpool klarte å holde unna, selv om City skapte flere store sjanser like før slutt. Dermed er det Liverpool som skal spille finale på Wembley. Der møter de vinneren av Chelsea og Crystal Palace, den kampen spille søndag.