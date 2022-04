Se video fra demonstrasjonene øverst!

Manchester United-supportere hadde samlet seg i hopetall utenfor Old Trafford for å protestere mot klubbens eiere, Glazer-familien.

I tog kom en supportergruppering kalt 1958 marsjerende til Drømmenes Teater med bluss, sanger og bannere for å vise sin misnøye med de amerikanske eierne, som har styrt klubben siden 2005. Flere sang at de ønsket at Joel Glazer skulle dø.

En gruppe supportere står i skrivende stund utenfor Old Trafford. De går ikke inn før det har gått 17 minutter av Manchester United-Norwich – ett minutt for hvert år Glazer-familien har eid klubben.

PROTEST: Flere bluss ble tent under supporternes protestmarsj lørdag. Foto: ED SYKES

Årsaken til at mange United-supportere er misfornøyd med eierne er den store gjelden Glazer har påført klubben, samtidig som at mange føler at klubben ikke har investert godt nok de siste årene.

– De har all grunn til å protestere

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah er ikke overrasket over protesten fra United-supporterne:

– Man sitter med en følelse at dette er en klubb der alt er på halv åtte. I forhold til ressurser, og hvordan de har blitt forvaltet de siste ti-tolv årene, så føler man at det er en av de mest vrangstyrte klubbene i Premier League når man tar det med i beregningen, sier Amankwah.

– De driver det som en komersiell klubb. De er sikkert kjempefornøyd med å hente Ronaldo. «Hvor mye kan vi tjene på det? Hvor mye suksess blir det?» Det virker som det sportslige hos Glazers er nedprioritert. Selvfølgelig blir supporterne frustrert.

FOLKEHAV: En stor gruppe supportere samlet seg på Sir Matt Busby Way for å protestere mot Glazer-familen. Foto: ED SYKES

Trevor Morley forstår frustrasjonen mot klubbens eiere.

– Hadde jeg vært United-fan, så hadde jeg vært så skuffet over dem. Det virker ikke som at Glazerne er supportere av klubben. De tar penger ut av klubben, tar lån og klubben har falt bak. De har all grunn til å protestere.

GULT OG GRØNT: Fargene til Newton Heath, som Manchester United het frem til 1902, er fargene United-supporterne bruker i protestene mot Glazer. Foto: ED SYKES

Demonstrantene synger at de ønsker at Joel Glazer skal dø

Flere protester

Lørdagens protest føyer seg inn i rekken av demonstrasjoner mot eierne.

For ett år siden, under Super League-opptøyene, stormet supportere Old Trafford og fikk Manchester United-Liverpool utsatt.

Slik så det ut utenfor Old Trafford under protesten mot Glazer-familien i fjor!

Demonstranter på Old Trafford

