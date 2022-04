Kalddusj for Spurs – gavepakke til Arsenal

Tottenham-Brighton 0-1 (0-0)

Se kampens eneste mål i videovinduet øverst!

Optimismen var høy i den hvite delen av Nord-London etter at Tottenham forrige helg tok et langt steg mot topp fire-plassering.

Men i det som skulle være kampen hvor de befestet sin posisjon sviktet de totalt.

– En ordentlig fartshump for Tottenham, var dommen til TV 2s kommentator Espen Ween etter kampen.

Etter at Dejan Kulusevski debuterte for Tottenham 5. februar har han sammen med Harry Kane og Heung-min Son stått bakk 33 målpoeng.

Det har skutt Spurs rett inn i kampen om Champions League-plass. Nå kan det raskt bli tøffere. Med seier over Southampton vil Arsenal kun være ett poeng bak Spurs. Mikel Artetas menn har også én kamp mindre spilt enn rivalen.

– Det er et taktisk mesterverk av Brighton, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah etter kampen.

Tottenham-sjef Antonio Conte var behersket etter kampen, men skuffet over at laget hans ikke klarte å knekke Brightons kode.

– Brighton fortjente å vinne denne kampen. Det ble vanskelig for oss i dag, sier Conte.

– Jeg forsøker å lete etter en unnskyldning, men faller bare ned på at det ikke var en god kamp av oss, sier italieneren.

Mener Tottenhams formspiller var heldig som slapp unna rødt kort

Dejan Kulusevski klarte riktignok å havne i fokus, men ikke av den positive sorten.

Allerede etter 26 minutter kokte det over for Kulusevski. Svensken fikk en dytt i ryggen og svarte med å svinge albuen rundt.

Heldigvis for Tottenhams del traff ikke Kulusevski Brighton-spiller Marc Cucurella i ansiktet. Derfor slapp han unna med gult kort.

– Den er brutal. Jeg tror han er heldig som ikke treffer. Treffer han Cucurella i haken er det klink knockout, sa TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah i pausen.

Hylles for reaksjonen etter stygg albue

– Stor respekt til Brighton-spilleren som ikke legger seg ned. Mange Premier League-spillere hadde rullet rundt på gresset. Det gjorde han ikke. Da kunne det fort blitt rødt kort, supplerte Trevor Morley.

Sen scoring sørget for gavepakke til Arsenal

Andre omgang var bortimot identisk til den første. Tottenhams angrepsstjerner slet stort med å skape farligheter, mens Brighton lå kompakt og hadde full kontroll.

Men da kampen gikk inn i overtiden skulle det gå fra vondt til verre for Antonio Contes menn. Leandro Trossard var nådeløs da han fikk sjansen alene med Hugo Lloris.

– Trossard sender Eric Dier rett tilbake til steinalderen med den finten, sier Yaw Ihle Amankwah.

Dermed klarte Brighton og lage trøbbel også for Tottenham. Forrige helg slo de Arsenal, mens de lørdag sørget for at Tottenham kun fikk med seg ett poeng fra oppgjøret.

– I dag var definitivt et steg i feil retning, sier Tottenham-spiller Eric Dier etter kampen.