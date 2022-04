Russere til TV 2: – Vi merker ikke sanksjonene

Siden Russland invaderte Ukraina, har Vesten innført en rekke tiltak for å skade russisk økonomi.

Russiske banker er utestengt fra internasjonale betalingssystemer og flere land har stengt luftrommet for russiske fly. Sanksjoner er satt inn mot Putins døtre og rammer hans nærmeste støttespillere.

KØ: Før IKEA stengte dørene stod mange russere i kø for å handle. IKEA har midlertidig stengt butikkene sine i Russland og i Hviterussland. Bildet er tatt 3. mars utenfor St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky/ AP

Men, for innbyggerne i Moskva rammer ikke sanksjonene like hardt.

– Nei, vi merker det ikke i det hele tatt, absolutt ikke. Vi lever som før, sier en innbygger i Moskva til TV 2.

Da TV 2 treffer innbyggere på gaten i den russiske byen, forteller de at det er spesielt én ting som har forandret seg siden landet deres gikk til krig.

– Noen klesbutikker stengte, sier russiske Aljona.

MIDLERTIDIG: Helly Hansen-butikken i Moskva holder midlertidig stengt. Foto: Mariel Mellingen/ TV 2

Synlig tegn på Vestens sanksjoner

Kjøpesenteret Evropeskij, som betyr europeisk på russisk, er fullt av internasjonale butikkjeder. Senteret er et populært handlested for flere innbyggere i millionbyen, men for mange er det ikke lenger like spennende å handle der.

Som følge av krigen har en rekke internasjonale kjeder besluttet å trekke seg ut av landet.

Kjente kleskjeder som Helly Hansen, Zara, Victoria's Secret og Pull and Bear holdt stengt da TV 2 besøkte kjøpesenteret i midten av april.

BEKLAGER: «Kjære besøkende! Butikken er stengt på grunn av tekniske problemer. Vi beklager den midlertidige forstyrrelsen.» Slik forklarer Louis Vuitton de stengte dørene på det fasjonable kjøpesenteret GUM i Moskva. Foto: Mariel Mellingen/ TV 2

Ingen av butikkene oppgir den virkelige grunnen til at de ikke lenger holder åpent. Flere oppgir at de holder stengt på grunn av tekniske og praktiske årsaker.

LYS: Kleskjeden Victoria's Secret har midlertidig stengt dørene, men lyset er fremdeles på inne i butikken. Foto: Mariel Mellingen/ TV 2

På innsiden av mange av de stengte butikkene er fremdeles lyset på.

– I det store og det hele er ikke klær så kritisk, mener Aljona da hun blir spurt om det plager henne at flere butikker nå holder stengt.

Det samme svaret går igjen hos flere av de TV 2 snakker med.

– Det er ikke så farlig, vi kan finne andre steder å kjøpe klær, sier Irina.

PLAKAT: Utenfor klesbutikken Zara henger det en plakat som sier at de holder stengt. Foto: Mariel Mellingen/ TV 2

Men til tross for at sanksjonene ikke rammer dem så hardt, håper flere unge russere at krigen snart er over.

– Det eneste vi merker er at McDonald’s er stengt, men hele situasjonen er trist. Vi håper russiske myndigheter ombestemmer seg, så alt dette tar slutt, sier russiske Dola.

ÅPENT: Ikke alle de internasjonale kjedene, som har butikker i Moskva, holder stengt. Denne Nike-butikken var åpen i april. Foto: Mariel Mellingen/ TV 2

Knallhardt for de rike

Til tross for at den vanlige russer ikke merker så mye til sanksjonene, rammes Russlands rikeste svært hardt.

Landets milliardærer har tapt over en firedel av formuene sine og stadig vurderes nye og strenge tiltak for å ramme russisk økonomi.

Russiske oligarker er blant dem som virkelig får kjenne på sanksjonene.

Oligarken og Chelsea-eieren, Roman Abramovitsj, har fått mye oppmerksomhet for sin tilknytning til Kreml og har ifølge NTB tapt 7,8 milliarder dollar siden krigen brøt ut.

STENGT: Både klesbutikkene H&M og Zara holder stengt. Dette bildet er tatt 11. april på et kjøpesenter i Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev/ AP

Sanksjoner mot russisk olje er blant tiltakene som EU-landene nå jobber med å få på plass. Det er imidlertid stor uenighet mellom medlemslandene knyttet til hvorvidt de skal sanksjonere russisk olje og gass.

EU importerer i dag store mengder olje og gass fra Russland.

– Kreves hardere sanksjoner

Russerne på gata merker kanskje ikke store endringer i hverdagen, men Irina Anisimova, som er forsker i russisk samtidskultur ved Universitetet i Bergen, tror summen av de ulike sanksjonene vil bli merkbart.

– Jeg tror det i hvert fall vil ta et par måneder før det blir merkbart. Industrien vil også kjenne på sanksjonene, fordi de vil gå tomme for forsyninger som følge av importforbud, sier Anisimova til TV 2.

VIL MERKE DET: Irina Anisimova, som er forsker ved Universitetet i Bergen, tror russerne vil merke sanksjonene etter hvert. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Samtidig tror hun flere russere ikke forstår eller vil forstå alvoret.

– Jeg tror at russerne merker det i hverdagen allerede, men de skjønner kanskje ikke at de økte prisene er knyttet til sanksjonene. Eller så vil de ikke anerkjenne det, sier Anisimova.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener Russland fortsatt står på bena etter vestens sanksjoner, snart to måneder inn i krigen.

– Ofte når man pålegger sanksjoner så ser man etter nye eller andre handlingspartnere. Så de som har penger til å betale for det klarer å finne måter å skaffe seg det aller meste enda, sier Saltvedt til TV 2.

HARDERE SANKSJONER: Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, mener vesten må gå hardere til verks for at Russland virkelig skal kjenne på sanksjonene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Skal Russland virkelig skal kjenne på sanksjonene, mener Saltvedt at de må rettes mot handelen av olje og gass.

– For eksport av spesielt olje og gass til Europa er en av de store inntektskildene til Russland. Så langt ser vi at det ikke har vært et grep, det er fordi vi er svært avhengig av det de eksporterer, sier Saltvedt.