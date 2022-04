Arteta i stort TV 2-intervju: – Ødegaard er ekstremt åpen. Han vil gjøre hva som helst

Den tidligere Arsenal- og Everton-midtbanespilleren har utvilsomt funnet tonen med playmakeren fra Drammen.

Ødegaard fortalte nylig i et TV 2-intervju at de to fant tonen umiddelbart under det første Zoom-møtet før han ble utlånt fra Real Madrid, og sier han aldri har opplevd «en trener som er så skarp på detaljer og småting i spillet».

Under Arsenals kamper er Ødegaard som regel Artetas utvalgte budbringer på banen, det er han som mottar instruksjoner ved sidelinjen når sjefen må gjøre justeringer.

– Han er først og fremst en spesiell person. Han er veldig godt oppdratt. Du kan se det på oppførselen hans, hvordan han kommuniserer med folk og hvor respektfull han er med alle, sier Mikel Arteta til TV 2.

I dette intervjuet snakker han om kjemien mellom den tidligere og den nåværende midtbanespilleren og om arbeidet som legges ned for å gjøre Ødegaard enda bedre.

Han deler også sitt syn på Ødegaards fortid, avslører når han fikk en åpenbaring om nordmannen, og hva han og Pep Guardiola har snakket om. Arteta letter også på sløret om samtalene med Norges landslagssjef Ståle Solbakken.

– Ekstremt

– Martin har en spesiell lidenskap for fotball. Han vil snakke om fotball, han vil bli bedre og vil forstå hvorfor ting skjer. Han er ekstremt åpen. Han vil gjøre hva som helst for å komme til nivået han kan nå. Han har utviklet seg så mye denne sesongen, sier Arteta.

Nylig kom han med en stor kompliment til Ødegaard, da engelsk presse lurte på hva som gjør 23-åringen så viktig selv om han ikke er den som scorer mest eller leverer flest målgivende pasninger.

Arteta mener det er stor forskjell på Arsenal med og uten Ødegaard, og at han «gjør folk rundt seg bedre».

– Hva legger du i det?

– En spiller som spiller ballen til riktig fot, på riktig måte, på riktig tidspunkt, gjør det enklere for deg. En spiller som gir deg ballen på feil fot, til feil tidspunkt, i feil omgivelser, gjør livet vanskeligere for deg. Martin gjør alle rundt seg bedre, for avgjørelsene han tar og hvordan han gjennomfører det, skjer på riktig måte, forklarer Arteta.

Avslører Guardiola-prat

Spanjolen var kaptein for Arsenal, riktignok ofte skadeplaget, da Martin Ødegaard for første gang dukket opp på radaren hans. Da var han som 15-åring på besøk i forbindelse med valget av ny klubb etter gjennombruddet i Strømsgodset.

– Vi snakket om Martin da han kom til Arsenal for å ta en titt da han var 15 år gammel, sier Arteta.

Sommeren 2016 ble han assistenttrener i Manchester City under Pep Guardiola.

– Øyeblikket jeg bestemte meg for å følge nøyere med på ham, var da han dro til Nederland (2017) og etter hvert til Real Sociedad (2019). De er fra hjembyen min og jeg ser alle kampene. Da innså jeg at han var et talent som kunne passe godt inn i det vi ønsker å gjøre, sier Arteta.

Han tok over som manager for Arsenal i desember 2019, da Ødegaard herjet som en av de beste spillerne i LaLiga for Real Sociedad.

Artetas manager-mentor Pep Guardiola fikk også besøk av Ødegaard under ungguttens rundreise i 2014. Den gangen var han sjef i Bayern München.

– Har du snakket med Guardiola om Ødegaard?

– Vi snakket om ham etter at vi signerte ham til Arsenal. Han minnet meg om at de møtte hverandre for noen år siden. Han var jo i alle klubber på den tiden, det var som en verdensturné for ham, sier Arteta.

– Det var umulig for ham

Det er tydelig at han har gjort seg mange tanker om Ødegaards fortid, om de enorme forventningene som tenåring og kritikken oppigjennom årene.

– Før kritikken var det prisen. Og prisen var så høy, så tidlig, uten å ha gjort noe særlig. De satte listen for ham på et nivå han ikke engang kunne se, for han fikk jo ikke muligheten til å spille. Det var umulig for ham å tette det gapet, sier Arteta og fortsetter:

– Han måtte akseptere mange ting: Ikke å få spille, å være ute av laget, å bli kritisert. Men det er en del av en spillers utvikling. Det gjør huden din tykkere. Kommer du deg gjennom de stundene, er du mye bedre forberedt til de gode stundene, slik han er nå.

Denne sesongen har Ødegaard slått ut i full blomst. I Premier League har han levert seks mål og tre målgivende pasninger, men det er flere grunner til at han blir ansett som en ubestridt suksessignering; lederevnene, løpskapasiteten og kvalitetene som playmaker har gjort ham svært populær blant Arsenal-fansen.

Advarer: – Du ser det ikke

Bak kulissene jobbes det med at 23-åringen skal bli enda bedre. Da Ødegaard kom til klubben permanent på sensommeren i fjor, kom Arteta og assistentene hans med en rekke innspill til hvordan han kunne bli enda mer avgjørende foran mål.

Det handlet om å score flere mål, skape flere sjanser, befinne seg høyere i banen og være en større trussel for motstanderen.

På spørsmål om å utdype hvilke detaljer de snakket om, holder Arteta kortene tett til brystet:

– Det er private og personlige ting. Det er samtaler vi har hatt om hans jobb. Det er en mening jeg og de andre trenerne hadde for å prøve å hjelpe spilleren til å maksimere potensialet hans.

Kryptiske Arteta kommer med et varsko til Premier League-konkurrentene:

– Det vi jobber med nå, kommer dere til å se om tre måneder eller seks måneder. Det Martin gjør nå, ser du ikke på banen nå. Vi ser det om tre måneder, seks måneder eller et år.

– Akkurat nå ser du kanskje resultatene av noe av det han har jobbet med de siste seks månedene. Folk sa at han var ustabil, at han klarte ikke ditt og datt, men da «fylte han ut skjemaet» for å være klar nå, sier Arteta.



– Hvordan har han tatt imot den konstruktive kritikken dere kom med?

– Jeg må stoppe ham. Med Martin er det motsatt. Martin vil trene på ettermiddagen og på kvelden i tillegg til alt det andre. Du er nødt til å stoppe ham. Han vil bare ha mer og mer, sier Arteta og smiler.

DEBUTEN: Mikel Arteta gir Martin Ødegaard instruksjoner før innhoppet mot Manchester United den 30. januar 2021. Foto: SHAUN BOTTERILL

– Nødt til å være Martin

– Hvor langt ser du for deg at han kan nå?

– Jeg ser hvor han er nå. Det er opp til ham hvor langt han kan nå. Men han er nødt til å være Martin Ødegaard. For da han var 16 år gammel, snakket folk til ham som om han var noen andre, som allerede hadde gjort en karriere. Det var hans problem. Han må bygge sin egen karriere. Jeg mener han er på rett vei. Han nyter fotballen sin, som jeg mener er det viktigste for at han skal utvikle seg til spilleren han ønsker.

I februar fikk Arteta besøk av en annen nordmann, landslagssjef Ståle Solbakken, som var på rundreise i England for å møte blant andre Pep Guardiola og Gareth Southgate i forkant av årets første landslagssamling.

– Vi snakket mye om Martin, om landslaget, om reisen de har vært på og hvordan han har forvandlet visjonen og ambisjonene til det norske landslaget, sier Arteta.

– Det er alltid fint å ha landslagstrenerne her, du forstår forholdet bedre, kommunikasjonen er mye bedre, du får vite hva de gjør når spillerne er der, de får vite hva de kan forvente når vi sender spillerne til landslaget. Det er hjelpsomt for begge sider.

Artetas Arsenal er under stort press når de gjester Southampton i Premier League lørdag klokken 16.00. Den viktige kampen i jakten på Champions League-plass ser du på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 play.