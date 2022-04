Mann i 40-årene tiltalt for overgrep og nettovergrep mot 43 jenter

En mann i 40-årene er i Oslo tiltalt for gjennom mange år å ha forgrepet seg på jenter, både fysisk og via sosiale medier. Det er 43 fornærmede i saken.

Overgrepene skjedde mellom 2016 og 2020, ifølge tiltalen.

De fleste overgrepene som mannen er tiltalt for, skal ha skjedd ved at han fikk jentene til å sende seksualiserte videoer og bilder av seg selv via Snapchat. Ved enkelte av tilfellene betalte også mannen for dette, ifølge tiltalen.

Det er totalt 43 fornærmede i saken, flere av dem var 12 år da overgrepene skal ha skjedd. Samtlige bor i Oslo eller et annet sted på Østlandet.

Mannen er også tiltalt for å ha forgrepet seg fysisk flere av jentene.

Hjemme hos mannen fant politiet over 40.000 overgrepsvideoer og -bilder på datamaskinen, inkludert hundrevis av videoer og bilder som mannen hadde lagret fra sine egne nettovergrep.

Saken skal opp i Oslo tingrett onsdag i neste uke, og det er satt av hele 26 rettsdager til behandlingen av saken.