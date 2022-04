Derfor tror jeg på Kristoff i Paris-Roubaix

Søndag går et av de aller råeste sykkelrittene på kalenderen. Paris-Roubaix er med sin utmattende lengde og grusomme brosteinspartier et svært underholdende og krevende sykkelritt.

Alexander Kristoff har ved flere anledninger vært blant de større favorittene i rittet, men det har aldri lyktes helt i Paris-Roubaix for den norske sykkelkjempen. To topp ti-plasseringer fra 2013 og 2015 er det beste han har å skimte med.

I år er derimot optimismen tilbake med tanke på Kristoffs sjanser i Roubaix. Seieren i forrige ukes Scheldeprijs, der Kristoff gikk solo med syv kilometer igjen, var et enormt styrketegn. I et knalltøft ritt var Kristoff på hugget og med i frontgruppen i sidevinden, og uten lagkamerater satte han mannsterke Bora-hansgrohe og Alpecin-Fenix sjakk matt med et soloangrep på brosteinen som ingen var i stand til å følge.

Dette gir Kristoff den nødvendige selvtilliten før sesongens tredje monument. For at Intermarche-rytteren skal lykkes i Roubaix, må han være offensiv. Dette gjelder både i posisjonskampen inn på brosteinspartiene, men også taktisk. Det blir viktig for vårt norske håp å være i forkant på kritiske partier og skli med angrep når det har begynt å bli utskillelser.

Alt tyder på at han er tilbake på sitt beste

Dersom Kristoff prøver å følge hjulet til en rytter som for eksempel Mathieu van der Poel hele rittet, er jeg redd det kan bli for tøft når farten virkelig blir skrudd opp på de verste brosteinsstrekkene. Derfor er det viktig å være lur taktisk. Det er alltid vrient å gjøre riktige taktiske vurderinger, men Kristoff har alt å tjene på å være i forkant.

Med soloseieren i Scheldeprijs viser også Stavanger-mannen at han har kapasitet, kjørestyrke og flere kort å spille på enn spurten.

Tolv ganger har 34-åringen deltatt i Roubaix, men han har aldri for alvor deltatt i en finale. Velt og punkteringer har ofte satt ham ut av spill, men dersom alt det tekniske spiller på lag i år, er Kristoff en real outsider til å stikke av med seieren med Helvete i Nord. Kristoff virker sprudlende i sitt nye lag, og utstyret virker å være bra.

Med tanke på hvordan Kristoff så ut på brosteinen i Flandern og finalen i Scheldeprijs, tyder alt på at han er tilbake på sitt beste. Konkurrentene er imidlertid sylskarpe, og alt må stemme. I år kan fort være året der alt stemmer for den norske veteranen, og han har en tendens til å dukke opp ved de store anledningene. Det ville vært en helt enorm triumf om han klarte å stå øverst på podiet inne på velodromen i Roubaix, men sjelden har jeg hatt mer tro på at han kan få det til enn i år.

Negativ klassikerpil for Uno-X

Når det gjelder Uno-X, som debuterer i Paris-Roubaix, er det lite som tyder på at de kommer til å bite godt fra seg. Etter en imponerende start på klassikersesongen, har pilen pekt nedover for det norske profflaget.

Rasmus Fossum Tiller har riktignok egenskaper som er skreddersydd for Paris-Roubaix, og kan fort både overraske og imponere.

For det norske lagets del så må de prøve å komme seg i brudd, vise seg frem og kanskje snike seg med i finalen på den måten. Erik Resell prøvde hardt på å komme i brudd i Flandern rundt, og også han er en rytter som passer den beintøffe brosteinen godt.

Jeg ønsker å se et offensivt Uno-X-lag med for eksempel Resell i brudd og en Tiller som er offensiv og havner i forkant før finalen er i gang. Det er deres håp, men det er en krevende oppgave.