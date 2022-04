Zelenskyj: Verden bør være forberedt på bruk av atomvåpen

I et eksklusivt intervju med CNN fra kontoret i Kyiv sa den ukrainske presidenten at det er en reell sjanse for at Putin kan trykke på den røde knappen.

Zelenskyj mener at verken atomvåpen elle kjemiske våpen kan utelukkes i Putins hensynsløse krigføring, i og med at han ikke bryr seg om livene til ukrainere.

– Ikke bare meg, hele verden, alle land må være bekymret, fordi det kan være sannheten, sa presidenten.

– Kjemiske våpen, de bør gjøre det, de kan gjøre det. For de betyr livene til mennesker ingenting. Det er derfor. Vi bør ikke være redde, men klare. Det er ikke et spørsmål kun for Ukraina, men for hele verden, tror jeg, fortsatte han.

– Ingen av oss kan ta lett på trusselen

Amerikanske tjenestepersoner har ved flere anledninger advart mot en potensiell bruk av slike våpen fra russisk hold. Direktør i CIA Bill Burns uttalte torsdag at CIA følger «veldig nøye» med på denne muligheten.

Burns la imidlertid også vekt på at det enda ikke er noen klare tegn på at Russland forbereder seg på å gjennomføre det.

– Gitt potensiell desperasjon til president Putin og den russiske ledelsen, gitt tilbakeslagene de har møtt så langt militært, kan ingen av oss ta lett på trusselen som utgjøres om å potensielt ty til taktiske atomvåpen eller atomvåpen med lav ytelse, sa Zelenskyj til nyhetskanalen.

Enorm emosjonell byrde

Under intervjuet snakket Zelenskyj også om forliset av Moskva, som onsdag sto i brann. Russiske myndigheter informerte torsdag om at flaggskipet hadde sunket, som følge av storm – mens ukrainske myndigheter hevdet at årsaken var et missilangrep fra ukrainske styrker.

Zelensky mener imidlertid at selve grunnen til Moskva-forliset ikke er spesielt viktig.

– Vi vet at det ikke eksisterer lenger. Det er et sterkt våpen mot vårt land, så at det sank er ikke en tragedie for oss. Jeg vil at dere skal forstå det. Jo mindre våpen den russiske føderasjonen har, desto bedre for oss. Desto mindre kapable er de, sa han.

Under intervjuet la presidenten vekt på de store tapene for ukrainsk forsvar de siste 50 dagene, og den emosjonelle byrden invasjonen har hatt for både han selv og folket.

Ukrainske styrker har inntil nå klart å holde kontroll på hovedstaden Kyiv, men de er nå tvunget til å fokusere på østlige og sørlige regioner av landet hvor det forventes store angrep i dagene som kommer. På samme tid fortsetter messilangrepene fra russisk hold i regionen rundt Kyiv.