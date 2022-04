Gjenforent med hunden Betty etter russisk angrep

KHARKIV, UKRAINA ( TV 2): Syv mennesker er drept og 37 skadet etter russiske angrep mot Ukrainas nest største by Kharkiv fredag. Byen har blitt en skyteskive for russerne.

Røyk stiger opp fra en høyde i byen Kharkiv. Ukrainas nest største by er rammet av nok et angrep. Flere av rakettene rammet et boligområde like utenfor sentrum. Menneskene som bor der ble rystet av fem kraftige eksplosjoner.

– Det var så heftige eksplosjoner! Jeg er 73 år gammel, og måtte løpe ned i bomberommet, naken og uten sko. Den eksploderte bare 70 meter fra meg. Det er så forferdelig, forteller Fedor oss.

Vi møter ham og andre naboer i det vi ankommer stedet der røyken stiger opp fra. Alle er preget av at deres nabolag har blitt rammet av et angrep. Brannmannskapene har akkurat kommet, og slukningsarbeid pågår i et hus litt lenger nede i gaten.

Har blitt en skyteskive for russerne

For innbyggerne i Kharkiv har angrep som dette blitt en del av hverdagen. Byen har blitt angrepet daglig siden krigen startet for snart to måneder siden.

– Hver dag rister grunnen. I går og i forgårs var det tøft. De bombet så heftig at alt ristet. Jeg heller nedpå med beroligende piller, både dag og natt. Jeg vet ikke når dette skal ta slutt. Jeg vil ha fred, sier Fedor til oss.

Tårene renner mens han snakker med oss. Å leve med trusselen om at man når som helst kan bli rammet koster krefter.

Forsøkte å redde familiens hund

Huset som ble truffet har fått store ødeleggelser. Baksiden er totalskadd. Selv om brannmannskapene jobber effektivt og får raskt kontroll over flammene, får også resten av huset store skader.

KONSTANT: Brannmannskapene forteller at de rykker ut på slike oppdag hver dag. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Eieren, Andrey, forsøker sammen med naboer og venner å redde ut bilen hans fra garasjen før det er for sent.

Han var heldigvis ikke hjemme da raketten traff. Og kona og barna hans har allerede flyktet fra krigen og landet.

– Jeg hørte bombene falle. Jeg tenkte de traff parken. Men så ringte naboene mine og fortalte at huset mitt brenner, forteller Andrey oss.

LØP INN: Andrey løp inn i det brennende huset for å redde hunden, Betty. Foto: Bent Skjærstad

Han er full av sot og sår i ansiktet. Han kom hjem til huset for å redde ut det som kunne reddes. Og ikke minst for å finne familiens hund, den fire år gamle schæferen Betty.

– Det jeg så i huset mitt kan jeg ikke si noe om uten å bruke banneord, sier Andrey til oss.

Han er tydelig preget. Venner og naboer strømmer til og hjelper ham og gir ham gode klemmer.

Ingen av dem har sett Betty etter angrepet. Noen av naboene forteller oss at den ble drept i angrepet.

Rystet over angrep mot sivile

– Hva skal jeg gjøre? Nå skal jeg bare gråte, sier Andrey.

Venner kommer og forsøker å få ham til å sette seg ned. Og da dukker plutselig Betty opp, og vi blir vitne til et hjertelig gjensyn.

TILBAKE: Betty kom tilbake til Andrey mens TV 2 var til stede. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Betty slikker det sotete ansiktet til Andrej, og han kysser hunden kjærlig. Det blir et lyspunkt midt i en tragisk situasjon.

– Hun ble sikkert vettskremt da rakettene traff og løp så langt unna som bare mulig, sier Andrej.

GJENFORENT: Betty lar ikke Andrey forsvinne fra sin side etter at de ble gjenforent. Foto: Bent Skjærstad

Han setter seg ned og koser med Betty. Glad for å få henne tilbake. For Andrey har mistet så mye i denne krigen. Familien er i et annet land. Huset deres er en ruin. Andrey er sint og fortvilet over hvordan russerne ødelegger livene til ham og naboene.

– Selvfølgelig er det russiske bomber. De brukte Grad. Det er ingen militære mål her, hvorfor skyter de mot sivile?