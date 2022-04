Kanes forvandling: – Ingen som har bedt meg om det

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley mener Harry Kane fyller to roller for Antonio Conte, men målsnittet har gått ned for Tottenham-angriperen.

Se Tottenham mot Brighton på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play lørdag fra kl. 13.00.

– Kanskje jeg ikke er så god, sa Antonio Conte etter at han hadde sett sitt Tottenham tape 0-1 for Burnley på bortebane.

Det skulle vise seg å bli et vendepunkt på sesongen for Tottenham, som har klatret fra åttende- til fjerdeplass etter seks seirer og ett tap på sju kamper.

– Han er en vinner. Det er noe med ham. Han er en toppmanager. Det er ingen som kan komme inn og snu det så fort som ham, mener TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

De siste ukene har også Harry Kane stått frem. Mens superspissen sto med tre mål og én assist på de sju kampene før Burnley-smellen, har han elleve målpoeng (fem scoringer og seks målgivende) ette tapet på Turf Moor.

– Det tok litt tid for å forstå hvordan Antonio ønsket at vi skulle spille. Jeg føler at vi har truffet veldig godt i noen kamper, mens vi andre kamper ikke har fått det helt til. Det tar tid når det kommer inn en ny trener med nye ideer, sier Kane til Premier League Productions.

Den engelske landslagsspissen trives under Conte.

– Treningene hans er veldig intense. Trolig det mest intense jeg har vært borti. Han er en strålende fyr, og det var det jeg hadde hørt om ham fra før. Han er en manager som krever mye, både på og utenfor banen. Jeg har virkelig satt pris på å få jobbe under Antonio. Jeg føler jeg er på et veldig bra sted, sier han.

GODT FORHOLD: Manager Antonio Conte (t.v.) og superspiss Harry Kane. Foto: LINDSEY PARNABY

Fyller to roller for Conte

Siden starten av forrige sesong har Harry Kane slått 22 målgivende pasninger. Ingen i Premier League har flere i samme periode. Trevor Morley mener Kane har forandret spillestilen sin, og at det har blitt forsterket under Conte.

– Kane liker både å ha en midtspiss og en som kommer på løp fra midtbanen, og Kane fyller begge rollene. Det er ingen bedre enn ham når han går dypere. Han har så mye klasse, kontroll, styrke og blikk. Han er briljant til å finne medspillerne. Han har en enestående evne til å slå målgivende pasninger, mener TV 2s Premier League-ekspert.

– Tidligere i karrieren var en han naturlig spiss som alltid scoret, men etter hvert som han er blitt litt eldre, har han utviklet spillet sitt, fortsetter Morley.

Morley mener Kane dypere gir mer rom for hurtigtog som Heung-min Son og Lucas Moura.

– Det er egentlig ingen som har bedt meg om å spille slik, men måten Mourinho ville spille på gjorde at jeg kunne falle litt dypere. I noen kamper føler jeg at jeg må holde meg høyt, mens i andre kamper føler jeg at jeg kan falle ned og være mer borti ballen. Jeg føler jeg har lært mye de siste tre-fire årene, og justert måten jeg spiller på. Så får vi se hvor langt det kan ta meg, sier Kane.

SUPERDUO: Tottenham Heung-min Son (t.v.) og Harry Kane. Foto: JOHN SIBLEY

– Beste fronttrio i Premier League

Trevor Morley mener det ligger i Kanes natur å trekke ned i banen.

– Han har selvtillit til både å servere og score, og han koser seg med det. Da jeg spilte spiss, ønsket jeg å involvere meg i spillet. Å spille som Jamie Vardy, som sjelden har ballberøring, kunne jeg ikke gjort. Det er det samme med Kane. Han ønsker å være involvert. Du ser han også er nede og forsvarer på hjørnespark. Han er en allrounder. Jo mer han er borti ballen, jo mer koser han seg, sier den tidligere West Ham- og Manchester City-spilleren.

Målsnitten til Kane har imidlertid gått ned. Denne sesongen har han 0,42 mål per 90-minutter. Det er hans dårligste snitt så langt i Premier League.

– Som spiss ønsker man selvsagt å score så mye som mulig, men det aller viktigste er at vi vinner kampene. Jeg vil selvsagt score så mye som mulig, men trepoengere er viktigst, sier Kane.

Kane har de siste årene dannet en fryktet duo sammen med Heung-min Son. Etter låneovergangen fra Juventus i januar har også svenske Dejan Kulusevski funnet tonen med de to Tottenham-angriperne.

– Den trioen med Kane, Son og Kulusevski er trolig best i Premier League. Du har Liverpool også, men fronttrioen til Tottenham står ikke tilbake for noen, mener Morley.