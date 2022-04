Fotballkonas beskjed setter fart på ryktene

– Hei, alle sammen! Jeg har startet å lære spansk. Hvis noen har tips, gi meg beskjed, har Anna Lewandowska lagt ut på Instagram fra Mallorca fredag.

Hun er gift med superspissen Robert Lewandowski, og meldingen om spanskkurs setter ytterligere fart på ryktene som har versert denne uken.

SPANIA-TUR: Dette Instagram-bildet av Anna Lewandowska setter ytterligere fart på ryktene om Robert Lewandowski til Barcelona. Foto: @annalewandowskahpba

De siste dagene har Lewandowski blitt sterkt koblet til Barcelona. Polske TVP meldte mandag at Lewandowski har bestemt seg for å forlate Bayern München, og at polakken allerede har vært i samtaler med Barcelona.

Lewandowskis kontrakt med Bayern München utløper sommeren 2023, men ifølge TVP har den tyske storklubben vært motvillig til å forhandle om en forlengelse.

Dette skal ha skuffet Lewandowski, som angivelig søker seg bort.

Kahn: – Tullehistorier

Den tyske storavisen Bild melder også at Robert Lewandowski blir stadig mer skuffet og frustrert over Bayern München-toppene Oliver Kahn og Hasan Salihamidzic.

– Det er først og fremst veldig viktig at vi har en kontrakt med Lewandowski som varer én sesong til. Vi har hele tiden sagt at vi skal starte samtaler, og vi startet dem for lenge siden. Så snart det er noe å rapportere, kommer vi til å gjøre det, sa Bayern München-direktør Oliver Kahn til Amazon Prime, gjengitt av Bild, før tirsdagens pinlige Champions League-exit mot Villarreal.

Bild har spekulert på om usikkerheten rundt Lewandowskis fremtid i München kan ha vært med å sende Bayern ut av Champions League, da de mener spissen var langt fra sitt beste i de to kampene mot Unai Emery og Villarreal.

– Det er tilsynelatende en konkurranse der ute på hvem som kan finne på å skrive den største tullehistorien om Lewandowski, sa Kahn før kampen.

SVARTE PÅ RYKTENE: Bayern München-direktør Oliver Kahn fikk spørsmål om Robert Lewandowskis fremtid før returkampen mot Villarreal. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Bayerns erstatter-liste

Selv om Kahn virker avslappet til Lewandowskis kontraktssituasjon, hevder Bild at klubben allerede har en liste med potensielle erstattere. Avisen skriver at Erling Braut Haaland er på denne listen, og at han har vært vurdert av Bayern lenge, men at den norske Dortmund-spissen kommer til å bli for dyr.

Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) og Benjamin Sesko (RB Salzburg) nevnes også, men ifølge Sport1 skal det ikke være forhandlinger med noen av klubbene. Den tyske TV-kanalen melder at også Benfica-angriper Darwin Núñez kan være en aktuell mann for Bayern.

PINLIG EXIT: Bayern München og Robert Lewandowski røk ut av Champions League mot Villarreal denne uken. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Mundo Deportivo skriver at Barcelona liker Lewandowski, men at de avventer avgjørelsen til førstevalget Haaland før de eventuelt begynner jakten på andre.

– Det er ikke riktig tidspunkt å snakke om Lewandowski. Han er en stor spiller, men vi må fokusere på morgendagens kamp, sa Barcelona-trener Xavi Hernández før Eintracht Frankfurt i Europaligaen denne uken.

Lewandowski står med 47 scoringer og fire målgivende pasninger på 41 kamper i alle turneringer for Bayern München denne sesongen.