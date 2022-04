Nye opptøyer i Sverige – åtte pågrepet

Det har oppstått voldsomme opptøyer i den svenske byen Rinkeby, vest for Stockholm.

Denne gangen oppstod opptøyene fordi den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan satte fyr på en koran, ifølge Expressen.

En politibetjent er skadd og åtte personer er pågrepet.

Ifølge Aftonbladet kastes det også steiner. Politiet har tatt i bruk tåregass.

Opptøyene skal ha begynt da Paludan tok en pause fra talen sin. Under denne pausen brente Paludan enda en koran.

STOCKHOLM: Mange personer klatret på gjerdene som ble satt opp før Paludan talte Foto: Henrik Montgomery/TT

Ifølge TT oppstod det med jevne mellomrom amper stemning under talen, men politiet hadde da situasjonen under kontroll.

Paludan skal ha fått tillatelse av politiet til å holde en tale og brenne en koran.

Stenger butikker tidligere i frykt

Paludan har også fått tillatelse til å brenne en koran i Örebro. Dette får lokalsamfunnet til å reagere. Flere butikker i området tar nå grep i frykt for hva som kan komme.

Ifølge Aftonblandet har flere butikker holdt helt stengt fredag, mens andre stenger butikken rett før Paludan skal tale.

Flere butikker har også valgt å sette inn både ordensvakter og vektere fredag.

Pernilla Kihlén er butikksjef i Örebro. Hun forteller Aftonbladet at de har besluttet å innføre ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi har valgt å tilkalle vakter. Vi vil både ha ordensvakter og vektere for dersom det blir støy kan de hjelpe oss med å håndtere situasjonen, sier butikksjefen.

Store opptøyer torsdag

Torsdagens opptøyer begynte i Linköping. Også her var det Paludans tale som var bakgrunnen for opptøyene.

Paludan er partileder for det danske høyreekstreme partiet Stram kurs.

Ifølge svensk politi har folk kastet stein mot politiet og politibiler. Det skal ha bli gjort skade på bilene. En av bilene skal ha fått brannskader.

Tre politibetjenter ble sendt til sykehus og flere personer arrestert, meldte Expressen.

LINKÖPING: Flere biler ble brent under torsdagens demonstrasjon Foto: Stefan Jerrevång/TT/NTB

– Det finnes individer på stedet som er maskert og kaster stein mot politiet, skriver politiet.

To av politibetjentene som ble kjørt til sykehus er lettere skadet. Skadeomfanget til den tredje er ukjent. Totalt fem personer er varetektsfengslet for ordensforstyrrelser og to personer er pågrepet for voldelige opptøyer.

Spredte seg

Politiet måtte avlyse en planlagt demonstrasjon i Norrköping.

Det skal ha blitt avfyrt raketter mot biler i området og det kom mange meldinger om brann flere forskjellige steder i byen.

NORRKKÖPING: Politiet var til stede med mange ressurser i Norrköping torsdag Foto: Stefan Jerrevång/TT

Også her skal det ha blitt kastet stein på nødetatene. Ingen skal ha blitt skadd i opptøyene. En person er arrestert for voldelige opptøyer.

Aftonbladet får opplyst at det ble sendt ut spesialtrent politi til regioner øst i Sverige.