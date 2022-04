Her er Kygo på afterski: – Helt konge!

Resten av året reiser han verden rundt og spiller for enorme publikum – men i påsken er det bare ett sted som gjelder for superstjernen.

I strålende sol og varmegrader er påskefeiringen i full gang på Geilo, der folk flokker seg sammen på afterski for første gang på to år.

Blant gjestene på afterskien langfredag er Kyrre Gørvell-Dahll – bedre kjent som Kygo.

– Dette er jo helt konge! Det er drømmevær og fantastisk å endelig kunne være samlet igjen, så det er gøy, sier en fornøyd artist.

I løpet av året har han fartet rundt om i verden, og var nylig på seiltur i Sør-Amerika. Før det spilte han på musikkfestivalen Ultra i Miami, og tidligere i år nøt han en ferie i Karibien.

Kun ett sted som gjelder

Men selv om han til stadighet er ute på reisefot, er påsken hellig for artisten. Da er det bare ett sted som gjelder, og det er hjemme i Norge – nærmere bestemt på afterski på Geilo.

– Dette er noe eget. Jeg holder alltid av påsken, fordi jeg har lyst til å være på fjellet, forteller Gørvell-Dahll.

Omgitt av festglade folk i strålende sol er det ingen overraskelse at Geilo danker ut strandliv og fest i utlandet, selv for en tropisk house-artist:

– Det er ingen andre steder jeg har mer lyst til å være enn akkurat her og nå, sier han.

Påskeferie og fri

Til tross for at han stadig spiller på store arrangementer, er han ikke på Geilo i jobbærend. For Norges best betalte artist – som selv under koronaåret 2020 håvet inn 46 millioner – tar seg velfjortjent fri i påsken.

– I dag skal jeg bare være med gode venner, sitte her og nyte været, egentlig, forteller Kygo.

VELFORTJENT FRI: Kygo holder påsken hellig, og lar noen andre stå for musikken på afterskien. Foto: Isak Skjevik Kvello / TV 2

I 2016 startet han selskapet Palm Tree Crew, med manageren Myles Shear. Selskapet skal fremme en tropisk livsstil, og står blant annet bak Palm Tree musikkfestival.

I påsken er det imidlertid ikke arbeid på agendaen – kun fri på afterski. Musikken må noen andre stå for.

– Jeg har ingen andre planer. Ingen spilling i dag, i dag har jeg bare fri.