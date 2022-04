Politioppbud på Manchester Uniteds treningsanlegg – skjerper sikkerheten

Manchester United har skjerpet sikkerheten på treningsanlegget etter at supportere hadde møtt opp for demonstrasjoner på Carrington fredag.

Supporterne, som ifølge lokalavisen Manchester Eveing News var rundt 25 i tallet, protesterte mot klubbens amerikanske eiere, Glazer-familien.

Bilder fra Carrington viser et politioppbud ved inngangsporten til anlegget. Klubbens førstelagsspillere skal trene fredag ettermiddag.

– Det har vært en liten og fredfull protest utenfor treningsanlegget på Carrington. Vi respekterer fansen, og vi forblir forpliktet til å styrke vårt engasjement sammen med dem, sier en talsperson fra Manchester United.

Manchester United har hatt en tung sesong som nok en gang ender troféløs. I Premier League er storklubben helt nede på sjuendeplass, og etter alt å dømme blir det ingen Champions League-fotball på Old Trafford til høsten.

Manchester United-manager Ralf Rangnick ble spurt om protestene på pressekonferansen.

– Alle vet at fotball er en sport med lidenskap og følelser, og det kan vi alle forstå. Jeg kan forstå at supporterne er skuffet over hvor vi er på tabellen og forestillingen vi leverte mot Everton, sier tyskeren.

– Jeg mener fortsatt at våre supporterne er noen av de beste, om ikke de beste i England, så lenge de protesterer på en fredelig måte og støtter laget på stadion. De har sin fulle rett til å si sin mening, fortsetter Rangnick.

Det er langt fra første gang Manchester United-supportere viser sin misnøye med klubbens eiere. Under store demonstrasjoner i fjor brøt supportere seg inn på Old Trafford. Det førte til at storkampen mot Liverpool ble utsatt.