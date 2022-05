Neste sommer skal Teddy Woll pensjonere seg. Da har han tenkt å ta med familien til Norge for å gå i fjellet, forteller han meg.

Den usedvanlig hyggelige og kunnskapsrike sjefen for aerodynamikk hos Mercedes, kan runde av sin yrkesaktive karriere vel vitende om at han vil sette spor etter seg.

Det er kanskje ikke så mange som vil vite det – men han vil ha stor innflytelse på elbilens utvikling framover. Hans arbeid var helt avgjørende for at konseptbilen EQXX klarte å kjøre 1.000 kilometer på én lading.

Vi treffer ham i Antibes – ikke langt fra Nice – langs den franske rivieraen. Her skal vi snart få oppleve bilen.

Akkurat det er helt unikt. Vi snakker om en bil det finnes én av i verden – og som har en nærmest uvurderlig verdi. Den setter nemlig standarden alle nå må strekke seg etter. Maktdemonstrasjon er nesten ikke beskrivende nok for det Mercedes har klart.

Teddy Woll er sjefen for aerodynamikk i Mercedes. Den jobben tar han ikke lett på ...

Og det er faktisk ikke det at de kjørte 1.000 kilometer på én lading i seg selv som er oppsiktsvekkende ...

– Virket uoverkommelig

Det er mange andre eksperter, ingeniører og sjefer til stede på det spesielle pressearrangementet. Men det er ingen tvil om hvem alle regner som den viktigste. Flere av de andre omtaler Teddy Woll som «Kongen» – en tittel hovedpersonen selv virker litt brydd over å overhøre.

Men det er lett å forstå respekten han har fått blant kollegene. EQXX har nemlig klart å bli så aerodynamisk at den kan skryte av en Cd-verdi på 0,17. Det tallet bør du merke deg.

For å sette det i perspektiv. Verdens mest aerodynamiske serieproduserte bil er Mercedes EQS. Den har en Cd-verdi på 0,20.

– Det var en slags intern kamp hele veien, mellom oss som jobbet med å minske luftmotstand, de som har ansvar for design og ingeniørene. Vi måtte utfordre hverandre hele tiden. Noen ganger virket oppgaven uoverkommelig. Men vi kom i mål, smiler en stolt Woll.

Den franske rivieraen er et yndet sted for flotte båter og badestrender. Her skal vi også bli bedre kjent med Mercedes sin nye elektriske konseptbil EQXX.

Lover 1.000 kilometer på én lading

Sensasjonelt forbruk

Grunnen til at han kan si det, er at EQXX nylig la i vei på en spesiell kjøretur for å vise alle at den faktisk kunne klare 1.000 kilometer på én lading. Turen startet på Sindelfingen – Mercedes utviklingssenter i Tyskland. Målet var kystbyen Cassis, vest for Nice. 1.000 kilometer unna.

– Da bilen rullet ut fra testanlegget var det de første meterne den hadde på offentlig vei. Du kan tro vi var spente! Vi visste at det skulle gå i teorien. Men noen ganger er det annerledes i virkeligheten.

Forholdene har ikke ideelle. Det var tidvis kaldt – rundt fem plussgrader – stedvis mye nedbør, veiarbeid og kø. Alt du må være forberedt på å møte i den virkelige verden, med andre ord.

EQXX kjørte via Sveits og Italia – før innspurten langs rivieraen. Ved ankomst viste bilens kjørecomputer at den hadde 140 kilometer å gå på!

Snittforbruket endte på 8,7 kWt per 100 kilometer – mens snittfarten var solide 87,4 km/t.

Det er ikke en overdrivelse å kalle disse tallene sensasjonelt bra!

Endelig! Vi skal være med ut og kjøre konseptbilen EQXX.

Kompakt batteripakke

Som nevnt over, er det ikke rekkevidden i seg selv som er mest imponerende. Har du et stort nok batteri, kan du jo kjøre ekstremt langt. Mercedes har imidlertid gjort et poeng av at batteripakken skal være så kompakt og lett som mulig.

Resultatet er oppsiktsvekkende. Man har klart å få 100 kWt kapasitet i et batteri som veier kun 495 kilo. I tillegg er det halvparten så stort som batteripakken i flaggskipet EQS – som er på 107 kWt.

– Noe av det vi ville gjøre, var å lage et batteri som kan brukes i selv kompakte elbiler. Denne batteripakken kan settes i en EQA, for eksempel.

I tillegg var målet at bilen skulle se bra ut. Den skulle se ut som en bil du ville kunne sette i produksjon. Dermed ble det en solid utfordring for Woll og co.

Rekordlav rullemotstand

Det er helt avgjørende at bilen må skjære gjennom luften mest mulig effektivt – samtidig som den skal se bra ut og kunne huse fire personer.

Det ble raskt avgjort at EQXX måtte ha en coupe-aktig design. Fallende taklinje. Fronten er lav og litt bredere enn hekken – slik at man får lavere luftmotstand rundt bakhjulene.

Det er også en diffusor som kommer ut og forlenges med 20 centimeter når bilen kjører i over 60 km/t. På taket er det et 1,9 kvadratmeter stort solcellepanel.

Men en av de største utfordringene er hjulene. Etter litt krangling med design-avdelingen landet man på 20-tommers felger som er flate og uten eiker, for å gi minste mulig luftmotstand. Dekkene er smale – kun 185 mm. Ikke spesielt vakkert, synes jeg, men det tør jeg ikke å si til Woll ...

– Det er nært sagt ingen rullemotstand her – nesten som et tog. Og felgene er laget av magnesium, for å spare vekt. Til og med kanten på dekkene er formet for å minske luftmotstanden, sier Woll.

Det må alltid jobbes mye med modeller og leire før man får den ferdige bilen. Men nå blir veldig mye gjort digitalt. Tro det eller ei – men begge disse bilene er av leire ...

Skriften på dekket

Men om du virkelig skal forstå hvor langt ned i materien man har gått for å finne de ekstra kilometerne med rekkevidde – må vi fokusere på siden av dekket. Her står det nemlig Bridgestone. Du kan se det – men du kan ikke kjenne konturene av bokstavene.

– Vi må redusere all luftmotstand, påpeker den vordende pensjonisten til Broom.

Som du skjønner, det kan skrives bøker (det kommer til å bli skrevet bøker) om hvordan man klarte å presse forbruket til EQXX ned til 8,7 kWt per 100 kilometer.

Det som neppe er oppløftende for resten av bransjen, er at det ikke finnes noen snarvei. Det er ikke ett enkelt grep som snur opp ned på alt. Du må gjøre en komplett jobb.

Mercedes har lagt full tyngde i å løse oppgaven. Alle avdelingene har vært involvert – inkludert Formel 1-teamet og de som har stått i spissen for å utvikle hyperbilen AMG One.

– Det er en skikkelig lagseier og har vært veldig moro å være med på, slår Stefan Hummel fast. Han er ingeniør og utviklingssjef.

Mercedes hadde også tatt med seg denne helt unike bilen - nemlig K 540 Streamliner fra 1938. Her også var fokus på aerodynamikk.

Skjerm-bonanza

Men nå er det nok prat. Vi vil oppleve bilen selv!

Interiøret ser imponerende «ferdig» ut. Akkurat som bilen utvendig. Her er det veldig lite som tilsier at vi faktisk sitter i en konseptbil.

Interiøret gir for øvrig også en smak av framtiden. Ikke bare gjennom bruken av resirkulerte materialer og design. Det første man legger merke til når man dumper ned i setet er nemlig en enorm skjerm. Mens EQS har tre ulike skjermer som dekker hele dashbordet – er dette én enkelt skjerm på 47,5 tommer. Den strekker seg fra A-stolpe til A-stolpe.

Denne skjermen skal vi komme nærmere tilbake til i en egen sak. Den er det nemlig mye å si om.

Her er den største infotainmentskjermen Mercedes noen gang har laget. 47,5 tommer - og dette er én skjerm!

Trangt baksete

Interiøret har høy opplevd kvalitet – og en del tøffe designelementer.

Elmotoren i seg selv er ikke spesielt kraftig. Her merkes det at rekkevidden er prioritert. Men ute på veien har bilen et betydelig fraspark når høyrefoten brukes litt bestemt. Opp til 60-70 km/t går det virkelig unna.

Bilen oppleves stille og stødig – men setene er harde og fjæringen virker ganske stramt satt opp. I en produksjonsmodell vil det nok bli et større fokus på komfort.

Baksetene er pene å se på – men takhøyden setter klare begrensninger for de som skal oppholde seg på andre seterad.

På veien får vi noen lange blikk fra andre trafikanter. Men ikke så mange som jeg hadde forventet.

Vi kjører rundt på motorvei og småveier – totalt 43 kilometer kjører vi. Til slutt er vi tilbake der vi startet. Snittfarten viser 60 km/t – og forbruket er 8,8 kWt. Lykke til med å klare noe lignende med din elbil!

Teddy Woll snakker om de helt spesielle hjulene som er på EQXX.

Knekt koden

Vi spør alle ekspertene vi treffer når vi kan vente oss en elbil fra Mercedes med 1.000 kilometers rekkevidde. Men ingen har noen godt svar på det. Til gjengjeld er de opptatt av å fortelle at flere av erfaringene man har gjort seg med EQXX allerede er på vei inn i modeller som skal ut på markedet.

– Det viktigste er at vi har knekt en kode som gjør det mulig å komme ned på forbruk som ligger under 10 kWt per 100 kilometer.

Vi blir fortalt at EQXX skal være blueprint for de kommende elbilene til Mercedes. De vil komme tett, framover. Innen 2025 skal Mercedes ha en elektrisk utgave av alle sine modeller. Det er ikke lenge til 2025.

Innen den tid har Woll lagt aerodynamikk-skoene på hylla. Vel vitende om at han har vært med på noe stort.

Så hvis du treffer han på fjelltur – så husk å hilse og gratulere med innsatsen. Kongen.

